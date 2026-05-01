Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POČIVAO U MIRU

Iznenada umro član (51) legendarne generacije Slaven Belupa: Upisao se zlatnim slovima u povijest

Pixabay
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.05.2026.
u 21:21

Njegov pogodak protiv Cibalije upisan je zlatnim slovima u povijest farmaceuta. Na utakmici drugog kruga kvalifikacija za ulazak u Prvu ligu na stadionu u Kranjčevićevoj zabio je pogodak za 1:0 u 30. minuti

Iznenada je preminuo Goran Županac (51), bivši nogometaš Slaven Belupa koji je bio dio zlatne generacije kluba koja je izborila plasman u Prvu ligu već davne 1997. godine. Klub je objavio kako je Županac, koji je rođen 6. lipnja 1974. godine, iznenada preminuo, a na službenim stranicama piše:

- Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač Slaven Belupa, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru, tvoj Slaven Belupo nikada te neće zaboraviti.

Župancev pogodak protiv Cibalije upisan je zlatnim slovima u povijest farmaceuta. Na utakmici drugog kruga kvalifikacija za ulazak u Prvu ligu na stadionu u Kranjčevićevoj zabio je pogodak za 1:0 u 30. minuti, koji je završio pobjedom Koprivničana 2:0, a oni su od tada pa sve do danas dio elitnog razreda domaćeg nogometa. 

Klub i navijači tako se danas opraštaju od legende koja je preminula samo mjesec dana prije svojeg 52. rođendana.

Ključne riječi
Hrvatska nogomet Slaven Belupo HNL

Komentara 1

Pogledaj Sve
DU
Dubokogrlo
21:34 01.05.2026.

mlad covjek , sportas, nikad neznas. saucesce obitelji

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek i Varaždin sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
PROTIV VUKOVARA

Osijek se vraća na Gradski vert, a Kohorta slavi rođendan: 'Želimo da to bude dodatni poticaj'

- Mislim da svi moramo respektirati tu situaciju oko povratka u Gradski vrt, proslave rođendana naše Kohorte i pokušati uzeti tu energiju koju će nam pružiti naši navijači s tribine. Želimo to pretvoriti u jedan dodatni impuls, ali i sve skupa shvatiti kao dodatnu odgovornost da smo dužni dati najbolje od sebe. Emocija i enormna količina fanatizma, vođena glavom, to nam mora biti fokus.

Danijel Hrman
Video sadržaj
DALEKO OD NOGOMETA

Bio je zvijezda Dinama i Hajduka, igrao za Hrvatsku, a danas radi kao autoprijevoznik: 'Vozimo otpadne gume'

– Posao je odavno uhodan. Imam četiri kamiona, prevozimo automobilske otpadne gume, najviše od vulkanizera iz Zagreba, do Trnovca gdje se nalazi velika reciklaža. I ja katkad vozim, kada su mi dečki, moji zaposlenici, na godišnjem odmoru. Taj posao naslijedio sam od oca nakon što je pretrpio moždani udar – kazao je Danijel Hrman u razgovoru za Večernjak.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!