Iznenada umro član (51) legendarne generacije Slaven Belupa: Upisao se zlatnim slovima u povijest

Iznenada je preminuo Goran Županac (51), bivši nogometaš Slaven Belupa koji je bio dio zlatne generacije kluba koja je izborila plasman u Prvu ligu već davne 1997. godine. Klub je objavio kako je Županac, koji je rođen 6. lipnja 1974. godine, iznenada preminuo, a na službenim stranicama piše:

- Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač Slaven Belupa, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru, tvoj Slaven Belupo nikada te neće zaboraviti.

Župancev pogodak protiv Cibalije upisan je zlatnim slovima u povijest farmaceuta. Na utakmici drugog kruga kvalifikacija za ulazak u Prvu ligu na stadionu u Kranjčevićevoj zabio je pogodak za 1:0 u 30. minuti, koji je završio pobjedom Koprivničana 2:0, a oni su od tada pa sve do danas dio elitnog razreda domaćeg nogometa.

Klub i navijači tako se danas opraštaju od legende koja je preminula samo mjesec dana prije svojeg 52. rođendana.