UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
ČETIRI OSOBE TEŠKO OZLIJEĐENE

VIDEO Scene užasa u Izraelu: Iranska raketa pogodila zgradu, vatrogasci tragaju za preživjelima

Foto: Telegram
1/3
Autor
Danijel Prerad
01.03.2026.
u 13:54

Oko 30 kola hitne pomoći i mobilnih jedinica intenzivne njege poslano je na mjesto događaja kako bi pružili pomoć i evakuirali ozlijeđene u bolnice.

Izraelski mediji javljaju o prvim teškim posljedicama od napada. "Četiri osobe su danas (u nedjelju) teško ozlijeđene u izravnom pogotku iranske rakete na zgradu u Beit Shemeshu, koja se srušila od siline eksplozije. Istovremeno, druga raketa pogodila je javnu zgradu u Rosh HaAyinu, uzrokujući lakše ozljede jednoj osobi. Velike spasilačke snage rade na mjestu događaja." objavili su. 

MDA izvještava o ozbiljnom incidentu s preko 20 žrtava. Oko 30 kola hitne pomoći i mobilnih jedinica intenzivne njege poslano je na mjesto događaja kako bi pružili pomoć i evakuirali ozlijeđene u bolnice. Sudeći po fotografjama objavljenim u izraelskim novinama moglo biti dosta mrtvih.

Vatrogasne i spasilačke ekipe iz Jeruzalemskog okruga trenutno rade ispod ruševina srušene zgrade. Vatrogasci provode složene spasilačke operacije i frenetičnu potragu kako bi pronašli sve koji bi mogli biti zarobljeni ispod ruševina.
SAD Izrael napad na Iran

Komentara 3

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
14:07 01.03.2026.

Naši mediji prešućuju iranske udare i uspjehe a ima ih dosta.. no na kraju se mrtvi broje

KI
kingtom
14:11 01.03.2026.

Ne kužim zasto 7m zidova ide pikati oko sebe vise od 300m, ako iran odluci kopnom prema izraelu ovi su gotovi...a sada ce iran dobiti barem nekoliko m dobrovoljaca za to

SL
slsnvskshevveke
14:10 01.03.2026.

