VIDEO Scene užasa u Izraelu: Iranska raketa pogodila zgradu, vatrogasci tragaju za preživjelima

Izraelski mediji javljaju o prvim teškim posljedicama od napada. "Četiri osobe su danas (u nedjelju) teško ozlijeđene u izravnom pogotku iranske rakete na zgradu u Beit Shemeshu, koja se srušila od siline eksplozije. Istovremeno, druga raketa pogodila je javnu zgradu u Rosh HaAyinu, uzrokujući lakše ozljede jednoj osobi. Velike spasilačke snage rade na mjestu događaja." objavili su.

MDA izvještava o ozbiljnom incidentu s preko 20 žrtava. Oko 30 kola hitne pomoći i mobilnih jedinica intenzivne njege poslano je na mjesto događaja kako bi pružili pomoć i evakuirali ozlijeđene u bolnice. Sudeći po fotografjama objavljenim u izraelskim novinama moglo biti dosta mrtvih.

Vatrogasne i spasilačke ekipe iz Jeruzalemskog okruga trenutno rade ispod ruševina srušene zgrade. Vatrogasci provode složene spasilačke operacije i frenetičnu potragu kako bi pronašli sve koji bi mogli biti zarobljeni ispod ruševina.

