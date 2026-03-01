Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Amerikanci potvrdili prve žrtve. Iran pokušao udariti nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Čudesan jubilej

Livaković ušao u odabrano društvo najvećih legendi, samo sedmorici prije njega to je uspjelo

storyeditor/2026-03-01/PXL_REU_260226_147379932.jpg
Autor
Karlo Ledinski
01.03.2026.
u 17:20

Vratar Dinama Dominik Livaković na današnjoj utakmici Superspor HNL-a u Maksimiru protiv Gorice upisao se u povijesne knjige Dinama.

Postao je tek osmi igrač u povijesti zagrebačkog kluba s 300 nastupa u plavom dresu u svim natjecanjima. Ušao je u ekskluzivni klub u kojem su do sada samo Dražen Ladić (468), Arijan Ademi (430), Mladen Ramljak (337), Marko Mlinarić (307), Srećko Bogdan (304) te Drago Vabec i Zlatko Kranjčar s po 301 nastupom. Livaković bi do kraja sezone bez problema trebao dostići Marka Mlinarića na četvrtom mjestu, ali već i ulazak među ovakvih sedam legendi pokazuje koliko je Livaković dao Dinamu.

A do kraja sezone Livaković će postati i vratar s najviše nastupa u povijesti HNL-a. Naime, braneći prvo za Zagreb, a potom i za Dinamo, Livi je do sada upisao 302 nastupa u HNL-u, još svega dvije utakmice nedostaju mu da se izjednači s rekorderom Ivicom Solomunom, koji je, braneći za Varteks, Belišće i Slaven Belupo (od 1992. do 2004.) skupio 304 nastupa.

Prvi službeni nastup u Prvoj HNL upisao je 31. kolovoza 2012., Zagreb je tad u Kranjčevićevoj ulici poražen od Cibalije 0:1, a strijelac je bio Frane Vitaić. Livaković je vratarsko ime gradio u NK Zagrebu, a onda kao član Dinama stigao do reprezentacije, brojnih uspjeha s "vatrenima" i inozemnog transfera. U dresu Dinama osvojio je čak šest prvenstvenih naslova, dva naslova u Kupu te još tri u Superkupu.

Kada je prije dvije i pol godine, u ljeto 2023., Livi odlazio iz Dinama u Fenerbahçe, oproštaj je bio nabijen emocijama. Sa suzama u očima i drhtavim glasom održao je oproštajni govor suigračima. Izgrlio se sa svima i poručio im: "Dinamo mi je sve, čuvajte ga."

Sada ga opet on čuva, između dvije vratnice, a nadamo se da će u Zagrebu ostati što dulje i srušiti još neke rekorde.
Ključne riječi
HNK Gorica SuperSport HNL GNK Dinamo Dominik Livaković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!