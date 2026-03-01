Livaković ušao u odabrano društvo najvećih legendi, samo sedmorici prije njega to je uspjelo

Postao je tek osmi igrač u povijesti zagrebačkog kluba s 300 nastupa u plavom dresu u svim natjecanjima. Ušao je u ekskluzivni klub u kojem su do sada samo Dražen Ladić (468), Arijan Ademi (430), Mladen Ramljak (337), Marko Mlinarić (307), Srećko Bogdan (304) te Drago Vabec i Zlatko Kranjčar s po 301 nastupom. Livaković bi do kraja sezone bez problema trebao dostići Marka Mlinarića na četvrtom mjestu, ali već i ulazak među ovakvih sedam legendi pokazuje koliko je Livaković dao Dinamu.

A do kraja sezone Livaković će postati i vratar s najviše nastupa u povijesti HNL-a. Naime, braneći prvo za Zagreb, a potom i za Dinamo, Livi je do sada upisao 302 nastupa u HNL-u, još svega dvije utakmice nedostaju mu da se izjednači s rekorderom Ivicom Solomunom, koji je, braneći za Varteks, Belišće i Slaven Belupo (od 1992. do 2004.) skupio 304 nastupa.

Prvi službeni nastup u Prvoj HNL upisao je 31. kolovoza 2012., Zagreb je tad u Kranjčevićevoj ulici poražen od Cibalije 0:1, a strijelac je bio Frane Vitaić. Livaković je vratarsko ime gradio u NK Zagrebu, a onda kao član Dinama stigao do reprezentacije, brojnih uspjeha s "vatrenima" i inozemnog transfera. U dresu Dinama osvojio je čak šest prvenstvenih naslova, dva naslova u Kupu te još tri u Superkupu.

Kada je prije dvije i pol godine, u ljeto 2023., Livi odlazio iz Dinama u Fenerbahçe, oproštaj je bio nabijen emocijama. Sa suzama u očima i drhtavim glasom održao je oproštajni govor suigračima. Izgrlio se sa svima i poručio im: "Dinamo mi je sve, čuvajte ga."

Sada ga opet on čuva, između dvije vratnice, a nadamo se da će u Zagrebu ostati što dulje i srušiti još neke rekorde.