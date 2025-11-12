Naši Portali
VELIKI INTERVJU

Đoković otkrio što želi da mu piše na nadgrobnom spomeniku: Rekao i da mu je smrt teniskog oca otvorila oči

ATP 250 - Hellenic Championship
LOUIZA VRADI/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
12.11.2025.
u 18:18

Osim goleme tuge i emocija koje sam tada osjetio, ono što mi se najviše urezalo u pamćenje bile su ljudske veze koje je on stvorio i ostavio iza sebe

Novak Đoković najnoviji je u nizu poznatih sportaša koji su odradili veliki intervju s britanskim novinarom Piersom Morganom. Najveći tenisač svih vremena tako je pričao o slučaju kada je suspendiran jer je odbio primiti cjepivo protiv COVID-a 19 te kako svoja razmišljanja o suspenziji jednog od najboljih igrača svijeta - Jannika Sinnera.

Morgan i Đoković dotaknuli su se brojnih zanimljivih tema, između ostalog i toga kako bi Đoković volio da ga pamte nakon smrti.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

- Volio bih da na mom nadgrobnom spomeniku piše 'čovjek koji je dotaknuo ljudska srca'. To mi je doista važno. Želim da me pamte kao osobu koja je uvijek igrala pošteno i davala sve od sebe. Tenis mi je donio ponos i ispunjenje, ali ono što želim ostaviti iza sebe su ljudskost i suosjećanje. - započeo je Đoković pa otkrio kako ga je pogodila smrt Nikole Pilića nakon koje je promijenio pogled na svijet.

- Moj teniski otac, kako sam ga zvao, preminuo je prije nešto više od mjesec dana i bio sam na njegovu pogrebu. To je bio prvi sprovod na kojem sam ikada bio. Osim goleme tuge i emocija koje sam tada osjetio, ono što mi se najviše urezalo u pamćenje bile su ljudske veze koje je on stvorio i ostavio iza sebe - kazao je Đoković pa pojasnio na što točno misli.

- Ljudi nisu govorili o njegovim sportskim uspjesima ili trenerskoj karijeri, nego o tome kakav je bio kao čovjek – kako se odnosio prema drugima i kako je mijenjao živote onih koji su ga poznavali. Tako želim da i mene pamte - rekao je Đoković.

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
Magreb
18:52 12.11.2025.

Ljudi je 8 miliijardi+ Za tebe je čulo 5%, antipatičan si 90% tih... Go figure

