Niko Kovač potezom sablaznio Njemačku, uhvatio je svog igrača za vrat! Kamere sve snimile...

Borussia Dortmund je na domaćem terenu upisala važnu pobjedu protiv Augsburga rezultatom 2:0, čime je barem malo smanjila zaostatak za vodećim Bayernom na devet bodova. Momčad Nike Kovača do vodstva je stigla već u 13. minuti pogotkom Karima Adeyemija, a konačni rezultat postavio je Luca Reggiani u 59. minuti. Iako je pobjeda bila sigurna, sve je zasjenio potez hrvatskog trenera u samoj završnici susreta koji je postao glavna tema njemačkih sportskih medija.

Igrala se prva minuta sudačke nadoknade kada je Kovač odlučio iz igre izvući upravo strijelca prvog gola, 24-godišnjeg Adeyemija. Prilikom izlaska s terena, Kovač ga je isprva dočekao s osmijehom i pružio mu ruku. Međutim, nakon kratke verbalne razmjene, osmijeh je nestao s lica hrvatskog stratega. Kamere su uhvatile trenutak u kojem je Kovač zgrabio Adeyemija za vrat i grubo ga odgurnuo prema klupi. Mladi napadač bijesno je reagirao na fizički nasrtaj te se nije zaustavio na klupi, već je produžio ravno u svlačionicu.

Daljnju eskalaciju sukoba spriječio je sportski direktor Borussije Sebastian Kehl, koji je smirio situaciju, ali i odmah najavio kako će Adeyemi snositi posljedice te da ga čeka interna klupska kazna. Sam Kovač nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo određenim dijelovima igre, a dao je naslutiti da problemi s Adeyemijem traju. "Razgovarao sam s njim na poluvremenu. Na kraju sam uveo Maxija (Beiera) jer sam smatrao da je odradio bolji posao", kratko je prokomentirao Kovač, ne ulazeći u detalje incidenta.

Ovaj ispad samo je posljednji u nizu kontroverzi koje prate mladog njemačkog reprezentativca. Naime, prije samo nekoliko mjeseci Adeyemi se našao u središtu skandala kada su ga njemačke vlasti kaznile s vrtoglavih 450.000 eura zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Kod njega su pronađeni bokser i elektrošoker, a njegov bizaran izgovor da je sve stiglo u "misterioznoj kutiji s TikToka" samo je dodatno šokirao javnost i izazvao potres u njemačkoj reprezentaciji uoči ključnih utakmica.

Nije ovo prvi put da je Kovač morao reagirati na Adeyemijevu nedisciplinu. Slična situacija dogodila se i u jesenskoj pobjedi protiv Borussije Mönchengladbach, kada ga je hrvatski trener također zamijenio nakon samo 60 minuta igre zbog svađe sa suparničkim igračem i sucem. "Mogao sam ga izvaditi već na poluvremenu, ali nisam htio. Želio sam mu dati još jednu šansu. Razlog zamjene bio je vrlo jasan, njegova izvedba nije bila dobra i to sam mu rekao", izjavio je tada Kovač, čime je potvrdio da tenzije s problematičnim napadačem, vrijednim 60 milijuna eura, postoje već neko vrijeme.