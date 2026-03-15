Bili su superpar, a onda se sve raspalo: Ona ljubi zvijezdu realityja, on se spetjao s kćeri legende

Bili su ne tako davno najpoznatiji nogometni par, Alisha Lehmann i Douglas Luiz, no sada su okrenuli nove stranice u svojim životima. Nakon prekida koji je odjeknuo sportskim svijetom, oboje su pronašli nove partnere, a njihove objave na društvenim mrežama otkrivaju pozadinu jedne od najburnijih sportskih romansi.

Kada su se brazilski veznjak Douglas Luiz i švicarska napadačica Alisha Lehmann upoznali 2021. godine dok su oboje nosili dres Aston Ville, brzo su postali više od suigrača u istom klubu; postali su najprepoznatljiviji par u svijetu nogometa. Njihova veza, praćena milijunima obožavatelja na društvenim mrežama, doživjela je svoj vrhunac u ljeto 2024. godine, kada su ispisali povijest kao prvi nogometni par koji je istovremeno ostvario transfer u isti klub. Zajednički prelazak iz Birminghama u redove talijanskog giganta Juventusa izgledao je kao kruna njihove romanse, potez koji je trebao zacementirati njihov status sportskog para iz snova. Činilo se da je pred njima svijetla budućnost, kako na terenu, tako i izvan njega, no torinska bajka nije potrajala dugo.

Idila se počela urušavati gotovo jednako brzo kao što je i stvorena. Dok je Alisha Lehmann pronašla svoje mjesto pod suncem u Torinu, briljirajući u ženskoj ekipi Juventusa s kojom je osvojila naslov talijanskih prvakinja, Douglas Luiz proživljavao je profesionalnu noćnu moru. Niz ozljeda, neslaganja s tadašnjim trenerom Thiagom Mottom i nezadovoljstvo minutažom pretvorili su njegov boravak u Italiji u frustrirajuće iskustvo. Različite karijerne putanje i suprotstavljeni pogledi na budućnost u istom gradu stvorili su nepremostiv jaz. Dok je ona željela ostati i graditi karijeru u Juventusu, on je tražio izlaz i povratak na stare staze slave. Pritisak profesionalnih ambicija na kraju je slomio njihovu vezu, a u svibnju 2025. godine par je službeno potvrdio prekid, stavivši točku na četverogodišnju romansu.

Nakon razlaza, oboje su krenuli odvojenim putevima, kako privatno, tako i profesionalno. Alisha Lehmann, koja i dalje nosi titulu najpraćenije nogometašice svijeta s više od 16 milijuna pratitelja na Instagramu, nakon kratke epizode u talijanskom Comu, u siječnju 2026. godine vratila se u Englesku i potpisala za Leicester City. Istovremeno s profesionalnim zaokretom, potvrdila je i novi početak u ljubavnom životu. Njezin novi odabranik je Montel McKenzie, poluprofesionalni nogometaš koji je puno veću slavu stekao kao sudionik popularnog britanskog reality showa Love Island. Par je svoju vezu ozvaničio početkom godine, oko njezinog 27 rođendana, a njihove zajedničke fotografije brzo su postale viralne, potvrđujući da je Švicarka pronašla sreću s potpuno drugačijim tipom partnera.

Ni Douglas Luiz nije dugo čekao da javnosti predstavi svoju novu ljubav. Nakon neuspjele epizode u Juventusu i kratke posudbe u Nottingham Forestu, 27-godišnji Brazilac vratio se u siječnju 2026. u klub u kojem se osjeća kao kod kuće, Aston Villu, gdje je ponovno počeo pokazivati svoj puni potencijal. Čini se da mu je povratak u Midlandse donio stabilnost i na privatnom planu. Na iznenađenje mnogih, Luiz je potvrdio vezu s 19-godišnjom Dudom Gaspar, brazilskom manekenkom i influencericom koja živi u Londonu. No, Duda nije samo još jedno lice s društvenih mreža; ona je kći nogometne ikone Edua Gaspara, legendarnog brazilskog veznjaka i člana Arsenalove nepobjedive generacije "Invinciblesa".

Kao što je i priličilo njihovom statusu medijskih zvijezda, i stari i novi parovi svoje su veze potvrdili na najvidljiviji mogući način, putem Instagrama. Duda Gaspar je prva objavila zajedničku fotografiju s Luizom, uz emotivnu poruku koja je otklonila svaku sumnju - Ti si moja najveća sigurnost, napisala je, na što joj je nogometaš uzvratio objavivši istu sliku uz obećanje: Učiniti te sretnom bit će moj prioritet.

Njihova javna razmjena nježnosti odjeknula je medijima, a mnogi su prokomentirali kako je Luiz zamijenio "najseksi nogometašicu svijeta" za kćer nogometne legende. Istovremeno, Alisha i Montel nisu skrivali svoju zaljubljenost, dijeleći romantične trenutke s putovanja i proslava, poput Valentinova, čime su jasno dali do znanja da je poglavlje s Douglasom Luizom za njih definitivno završeno.

Zanimljivo je da je upravo nogomet vjerojatno ponovno odigrao ključnu ulogu u spajanju Douglasa Luiza i Dude Gaspar. Njezin otac, Edu Gaspar, donedavno je obnašao funkciju globalnog direktora nogometa u Nottingham Forestu, klubu u kojem je Luiz proveo kratko vrijeme na posudbi prije povratka u Villu. Iako nije poznato jesu li se njihovi putevi tada ukrstili, ta je veza zasigurno olakšala njihov susret. Mediji navode da se očekuje kako će Duda ostati živjeti u Ujedinjenom Kraljevstvu čak i ako njezin otac, čija je budućnost u Forestu neizvjesna, odluči napustiti Englesku i vratiti se u Brazil. To pruža stabilan temelj za vezu s Luizom, koji se nada dugoročnom ostanku u Aston Villi i nastupu za brazilsku reprezentaciju na predstojećem Svjetskom prvenstvu.