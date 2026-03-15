IZA NJIH JE TEŠKA NOĆ

Legendarni trener i dalje kritično, liječnici mu se bore za život. Stanje nije ohrabrujuće

Beograd: Komemoracija povodom smrti legende jugoslavenske košarke Dražena Praje Dalipagića
Dusan Milenkovic
VL
Autor
vecernji.hr
15.03.2026.
u 14:11

Proslavljeni košarkaški stručnjak Duško Vujošević hitno je hospitaliziran, a unatoč blagom poboljšanju, njegovo stanje i dalje je iznimno teško. Glavni problem predstavlja presađeni bubreg, a situaciju dodatno komplicira i teška upala pluća

Vijest koja je zabrinula cjelokupnu sportsku javnost u regiji dobila je svoj dramatičan nastavak. Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević hitno je primljen u beogradski Urgentni centar zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Iako su prve informacije ukazivale na srčane probleme, detaljni pregledi otkrili su znatno složeniju i opasniju kliničku sliku, zbog čega se tim vrhunskih stručnjaka danonoćno bori za njegov život. Turbulentna noć nakon prijema otkrila je da je situacija daleko od optimistične.

Liječnici su se suočili s višestrukim izazovima, no ono što ih trenutno najviše brine jest stanje bubrega koji je Vujoševiću transplantiran prošle godine. Prema posljednjim informacijama, presađeni organ nije u dobrom stanju te postoji ozbiljna opasnost od njegovog otkazivanja. Glavni prioritet liječničkog tima jest spasiti bubreg i spriječiti njegovo odbacivanje, što je trenutačno najteži dio ove zdravstvene bitke. Cjelokupnu situaciju dodatno otežava i teška upala pluća, koja je odmah dijagnosticirana.

Upravo je upala pluća, kako navode izvori, zakomplicirala liječenje jer uzrokuje nakupljanje viška vode u organizmu, što stvara izravno opterećenje na rad bubrega i srca. Zbog otežanog disanja, Vujošević je u jednom trenutku bio priključen i na terapiju kisikom. Sve to, uz vrlo loše opće stanje u kojem je primljen u bolnicu, otežava liječnicima i obavljanje svih neophodnih analiza kako bi imali potpunu sliku i mogli donijeti najbolje odluke o daljnjem tijeku liječenja. Iako je u subotu zabilježeno blago poboljšanje u odnosu na trenutak prijema, što je unijelo tračak nade, stanje je i dalje kritično. Liječnici ističu da borba i dalje traje i da je ishod potpuno neizvjestan. Vujošević je pod stalnim nadzorom, a provode se i dodatna kardiološka ispitivanja kako bi se stabilizirao rad srca i olakšao pritisak na ostatak organizma.

Zdravstveni problemi Duška Vujoševića, nažalost, nisu novost. Legendarni trener se više od desetljeća hrabro bori s dijabetesom, podmuklom bolešću koja je s godinama uzela maha i dovela do zatajenja bubrega. Godinama je bio primoran odlaziti na iscrpljujuće dijalize, sve dok se prošle godine nije pojavila prilika za transplantaciju koja mu je mogla spasiti život i vratiti mu kvalitetu svakodnevice.

Operacija presađivanja bubrega uspješno je obavljena u svibnju prošle godine u Minsku, a Vujošević se nakon nje dobro oporavljao. Njegova pojava na košarkaškim utakmicama u Beogradu početkom ove godine budila je optimizam da je najteže razdoblje iza njega. Međutim, najnovije vijesti o iznenadnom i teškom pogoršanju stanja duboko su potresle i zabrinule njegove brojne navijače i cjelokupnu sportsku zajednicu, koja s velikom pažnjom prati svaku novu informaciju i šalje poruke podrške trofejnom stručnjaku.
Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar ° Pattern
° Pattern
15:06 15.03.2026.

Ima li koji vaš od tamo iz nedođije koja je ubijala, krala, mučila i rušila po Hrvatskoj, da nije "legendaran"!?

Avatar Susjeda3
Susjeda3
15:19 15.03.2026.

Sjašite više.

