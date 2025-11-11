Đoković šokirao: Jelena se zabavljala s njegovim prijateljem, sada je otkriveno kako je to završilo!

Najuspješniji tenisač u povijesti, Novak Đoković, bio je gost poznatog engleskog voditelja Piersa Morgana - unatoč svemu što je o njemu govorio u prošlosti. U velikom intervjuu, Srbin je govorio o mnogim temama, a jedna od zanimljivijih odnosila se na njegovu suprugu Jelenu.

Naime, Novak je prije nekoliko godina izjavio da je njegova veza, a kasnije i brak, s Jelenom bila kao nešto iz znanstvene fantastike, a sada ga je Morgan zamolio da to pojasni.

- Ne sjećam se zašto sam to rekao, ali svakako vjerujem u sudbinu. Igrala je tenis, ali se nikada nismo srel dok ga je ona igrala. Jelena je bila u vezi s drugim tenisačem, koji mi je prijatelj iz mladosti i bilo je smiješno, jer sam prvi put čula za nju od prijatelja koji je igrao u istom klubu kao i ja. Dobili smo važan meč u regionalnoj ligi i on je ispod majice imao bijelu majicu na kojoj je pisalo "Jelena, volim te, ovo je za tebe". Komentirali smo kako je to 'jadno' i pitali se tko je Jelena, a to je bila ona. Kasnije se pojavila i poznavali smo se preko zajedničkih prijatelja četiri ili pet godina. Moja najbolja prijateljica je išla s njom u školu, bili smo u istoj grupi, a onda smo počeli hodati kada sam se preselio u Monte Carlo.

Morgan je tada prekinuo Novaka i pitao ga je li onaj drugi tenisač već prekinuo s Jelenom, na što je Đoković odgovorio smijehom.

- Jest. Nemoj me stavljati u tu poziciju. Otišla je studirati u Italiju i počeli smo hodati. Ona je jedina duga veza koju sam ikad imao. Naravno, bilo je i kraćih veza od po nekoliko mjeseci, ali ona je ljubav mog života.

Morgan je i dalje bio zainteresiran za to što se događa s dečkom s kojim je Jelena prije bila u vezi.

- Razgovarali smo jučer. Dobar je, nastavio je. Ima obitelj. Nikada nismo o tome razgovarali. Bilo bi neugodno. Još uvijek smo prijatelji, tako da je sve u redu.