SLIJEDE UZVRATI

City i Chelsea u nemogućoj misiji: Evo gdje gledati večerašnje utakmice Lige prvaka

FILE PHOTO: UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Real Madrid v Manchester City
Matthew Childs/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
17.03.2026.
u 08:15

Jedina utakmica u večernjem terminu koja nudi potpunu neizvjesnost jest ona u Londonu, gdje Arsenal dočekuje Bayer Leverkusen

Nakon tjedan dana stanke, Liga prvaka vraća se s uzvratnim utakmicama osmine finala. Današnji dan donosi četiri dvoboja. U središtu pozornosti svakako je sudar na Etihadu, gdje Manchester City dočekuje Real Madrid. Kraljevski klub u Englesku donosi nevjerojatnu prednost od 3:0 iz prve utakmice, u kojoj je junak bio Federico Valverde s postignutim hat-trickom. Povijest njihovih dvoboja bilježi izjednačen omjer. Dodatnu snagu Ancelottijevoj momčadi daje i vijest o mogućem povratku Kyliana Mbappéa.

Na Stamford Bridgeu se sprema još jedan dvoboj engleskog i europskog giganta. Chelsea, nakon teškog poraza od 5:2 u Parizu, tražit će čudo protiv branitelja naslova, PSG-a. Gosti će zasigurno imati i motiv osvete za poraz u finalu Svjetskog klupskog prvenstva prošlog ljeta.

Jedina utakmica u večernjem terminu koja nudi potpunu neizvjesnost jest ona u Londonu, gdje Arsenal dočekuje Bayer Leverkusen. Nakon remija 1:1 u prvoj utakmici u Njemačkoj, obje momčadi kreću praktički od nule. Nogometni dan otvorit će utakmica u Lisabonu, gdje Sporting dočekuje najveće iznenađenje ovogodišnje Lige prvaka, norveški Bodø/Glimt. Norvežani su na pragu ispisivanja povijesti jer u uzvrat donose ogromnu prednost od 3:0 iz prve utakmice.

Gdje gledati utakmice?
Sporting - Bodo/Glimt (18.45, Arenasport 2)
Manchester City - Real Madrid (21.00, Arenasport 1)
Chelsea - PSG (21.00, Arenasport 2)
Arsenal - Bayer Leverkusen (Arenasport 3)
Ključne riječi
Liga prvaka PSG Chelsea Manchester City Real Madrid

