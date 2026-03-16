Najluđa liga na svijetu: Prvi na ljestvici može ispasti iz lige, a zadnji može osvojiti naslov

Sezona u prvom rangu poljskog nogometa, u Ekstraklasi, ove godine pretvorila se u pravu nogometnu enigmu. Dok se većina europskih liga u ovoj fazi sezone počinje jasno raslojavati na borbu za naslov, europska mjesta i opstanak, poljsko prvenstvo nudi potpuno drukčiju priču. Tablica je iznimno zbijena, a svako kolo donosi nove promjene i iznenađenja. Momčadi koje su prošloga tjedna izgledale sigurno u sredini poretka već u sljedećem mogu završiti u zoni ispadanja ili, pak, uhvatiti priključak s vrhom. Upravo ta nepredvidivost čini ovogodišnje izdanje Ekstraklase jednim od najzanimljivijih u europskom nogometu.

Posebno upečatljiv primjer takve neobične dinamike dolazi iz redova kluba Arka Gdynia. Momčad iz obalnog grada Gdinje trenutačno se nalazi pri dnu ljestvice i vodi borbu za ostanak u ligi, ali statistika njezinih nastupa otkriva gotovo nevjerojatan kontrast između domaćih i gostujućih utakmica.

Na svom stadionu Arka djeluje gotovo nepobjedivo. Pred domaćom publikom ostvarila je sedam pobjeda, četiri remija i samo jedan poraz, čime je prema učinku na domaćem terenu zapravo najbolja momčad lige. Atmosfera na stadionu u Gdinji često se ističe kao jedan od ključnih faktora. Navijači stvaraju snažan pritisak na protivnike, a mnogi igrači priznaju da upravo domaći teren daje dodatnu energiju momčadi.

Međutim, čim napuste Gdinju, slika se potpuno mijenja. U gostima Arka ima tek jednu pobjedu i jedan remi uz čak deset poraza, što je čini najslabijom gostujućom momčadi prvenstva. Takav ekstremni kontrast rijetko se viđa u modernom nogometu i često je predmet rasprava među analitičarima. Neki ga objašnjavaju psihološkim faktorima, a drugi taktičkim pristupom koji je učinkovit samo na domaćem terenu.

Još jedna zanimljivost dolazi iz redova najpoznatijeg poljskog kluba, varšavske Legije. Klub iz glavnog poljskog grada, klub koji je kroz povijest osvojio najviše naslova prvaka i redovito predstavlja Poljsku u europskim natjecanjima, ove sezone prolazi kroz neočekivano turbulentno razdoblje. Iako u posljednjih šest prvenstvenih utakmica nije doživio poraz, Legia se i dalje nalazi tek na 16. mjestu ljestvice. To dovoljno govori koliko je liga izjednačena i koliko malo bodova dijeli velik broj klubova.

Na suprotnoj strani tablice nalazi se možda i najveće iznenađenje prvenstva, Zagłębie Lubin. Klub dolazi iz relativno malog grada od oko 70 tisuća stanovnika, ali ove sezone igra iznad svih očekivanja. Posebno je zanimljivo da je Zagłębie prošle sezone završilo tek malo iznad zone ispadanja, dok se sada nalazi na samom vrhu i ozbiljno konkurira za naslov prvaka.

Ovakvi nagli zaokreti nisu potpuno nepoznati u poljskom nogometu. Ekstraklasa je već godinama poznata kao jedna od najnepredvidivijih liga u Europi. Za razliku od velikih liga poput Premier lige ili La lige, gdje nekoliko financijski najjačih klubova gotovo svake godine dominira vrhom, u Poljskoj se ravnoteža snaga često mijenja iz sezone u sezonu.

Statistika ove godine to posebno potvrđuje. Nakon 25 odigranih kola razlika između vodećeg Zagłębia i sedamnaestoplasiranog, pretposljednjeg Widzew Łódźa iznosi samo 13 bodova. To znači da svega nekoliko dobrih ili loših rezultata može potpuno preokrenuti poredak na ljestvici. U ovom trenutku, svaka momčad do kraja sezone može i osvojiti ligu, ali i ispasti iz nje.

Takva situacija jamči izuzetno napetu završnicu prvenstva. Svaka utakmica dobiva dodatnu težinu, a klubovi moraju istodobno gledati prema vrhu i prema dnu tablice. Upravo zbog toga mnogi nogometni pratitelji smatraju da je ovogodišnja Ekstraklasa jedan od najuzbudljivijih nogometnih projekata u Europi, liga u kojoj gotovo svaka momčad može iznenaditi, a konačni rasplet ostaje otvoren sve do posljednjih kola.



