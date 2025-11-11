Đoković otkrio kako se želi oprostiti: Želim otići sa srpskom zastavom, jedino to mi daje motivaciju

Novak Đoković objasnio je kako se želi povući iz tenisa. Veteran je želio uspješno obraniti svoje olimpijsko zlato 2028. u Los Angelesu i oprostiti se od sporta držeći srpsku zastavu. Đoković je osvojio olimpijsko zlato u Parizu 2024. pobijedivši Carlosa Alcaraza u finalu.

„Želim se povući na Olimpijskim igrama 2028. noseći srpsku zastavu“, rekao je Đoković novinarima nakon što je objavio da neće nastupiti na ATP završnom turniru 2025. Novak je o tome govorio u jednom od svojih prethodnih intervjua. Tijekom razgovora sa Slavenom Bilićem, Đoković je izrazio želju da bude dio Olimpijskih igara u Los Angelesu.

U razgovoru s našim bivšim nogometnim izbornikom, Novak je rekao da je obrana olimpijskog zlata jedino što ga trenutačno dovoljno motivira- Dodao je da su igranje za Srbiju i duga karijera na Grand Slam turnirima dva njegova veća cilja. Međutim, dodao je da je osvajanje Olimpijskih igara njegova najveća motivacija.

'Jedino što mi je u glavi, a što mi daje motivaciju, su Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu. I igranje za reprezentaciju i Grand Slamovi. Ali čak ni Grand Slamovi, ne toliko kao Olimpijske igre“, kazao je Đoković.