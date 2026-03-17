Neymar neće igrati protiv Hrvatske, njegova reakcija uzdrmala je Brazil: 'Moram ovo reći...'

Odluka izbornika brazilske nogometne reprezentacije Carla Ancelottija da s popisa za posljednje pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva izostavi Neymara izazvala je pravu buru u tamošnjoj javnosti. Brazil će krajem ožujka odigrati dva snažna prijateljska susreta na tlu Sjedinjenih Američkih Država, najprije protiv Francuske 26. ožujka u Bostonu, a zatim i protiv Hrvatske 31. ožujka u Orlandu, no na popisu od dvadeset šest igrača nema imena njihovog najboljeg strijelca u povijesti. Ovo su ujedno i posljednje provjere prije nego što Ancelotti objavi konačan popis putnika za Svjetsko prvenstvo, što cijeloj situaciji daje dodatnu težinu.

Talijanski strateg objasnio je svoju odluku isključivo fizičkim razlozima. Prema njegovim riječima, Neymar se još uvijek nije vratio na sto posto svojih mogućnosti nakon teške ozljede prednjih križnih ligamenata koju je zaradio u listopadu 2023. godine na utakmici protiv Urugvaja. "Neymar može biti na Svjetskom prvenstvu. Ako do tada dosegne potpunu fizičku spremu, onda će očito biti ondje. Zašto nije na ovom popisu? Zato što trenutno nije na sto posto, a ja trebam igrače koji jesu. Mora nastaviti raditi, igrati i dokazivati svoju kvalitetu i fizičko stanje", poručio je Ancelotti na konferenciji za medije, ostavivši mu tako otvorena vrata za nastup na Mundijalu.

Čini se da je ključan trenutak za ovu odluku bila utakmica Santosa protiv Mirassola, koju je Ancelotti došao osobno pogledati kako bi se uvjerio u Neymarovo stanje. Međutim, nogometaš tu utakmicu nije igrao zbog, kako je navedeno, mišićnog umora, što je navodno izazvalo frustraciju u stručnom stožeru reprezentacije. Upitan o tom događaju, Ancelotti je bio kratak i jasan: "Bio sam u Mirassolu gledati utakmicu. Neymar nije igrao, važno je to istaknuti. Nemam što više dodati na tu temu", rekao je talijanski stručnjak, čime je dodatno potaknuo nagađanja o pozadini cijelog slučaja.

Nedugo nakon objave popisa, oglasio se i sam Neymar tijekom pojavljivanja na jednom događaju u São Paulu. Nije skrivao koliko ga je pogodila izbornikova odluka. "Moram ovo reći jer ne mogu samo prešutjeti. Očito je da sam uzrujan i tužan što nisam pozvan. Ali moj fokus ostaje isti, dan za danom, trening za treningom, utakmica za utakmicom. Ostvarit ćemo naš cilj. Još uvijek slijedi konačni popis za Brazil i san se nastavlja", izjavio je Neymar, pokazavši da unatoč razočaranju ne odustaje od svog cilja.

Iako Ancelotti inzistira na fizičkoj spremi, statistika pokazuje da je Neymar, otkako se vratio na teren, u izvrsnoj formi. U posljednjih osam odigranih utakmica za Santos upisao je čak deset sudjelovanja u pogocima (golovi i asistencije), što je više od bilo kojeg napadača kojeg je Ancelotti pozvao za nadolazeće akcije. Primjerice, Vinícius Júnior i nova mlada zvijezda Endrick u istom su razdoblju imali po pet takvih doprinosa, što otvara pitanje je li fizička sprema doista jedini razlog Neymarovog izostanka.