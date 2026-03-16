Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZNAKOVITA PORUKA

Iris Livaja novom objavom uzburkala duhove oko Poljuda: 'Mužu moj...'

Split: Marko i Iris Livaja na vjenčanju Ivone i Anthonyja Kalika
Zvonimir Barisin
VL
Autor
vecernji.hr
16.03.2026.
u 09:01

Supruga kapetana Hajduka Marka Livaje ponovno se našla u središtu pozornosti nakon serije zagonetnih, ali i vrlo direktnih poruka na društvenim mrežama. Njezine objave, tempirane oko ključne utakmice s Lokomotivom, doživljene su kao jasan komentar na status njezina supruga u klubu

"Sol nije na jelovniku, ali kad je nema, osjeti se. Mužu moj, sretan ti 100-ti", poručila je Iris Livaja nakon važne pobjede Hajduka nad Lokomotivom od 2:1 u nedjelju. Objava, popraćena fotografijom s poljudskih tribina, stigla je nedugo nakon što je njezin suprug, kapetan Marko Livaja, postigao svoj jubilarni, stoti pogodak u bijelom dresu. Iako naizgled slavljenička, poruka se u navijačkim krugovima brzo protumačila kao još jedna "otrovna strelica" upućena onima koji su sumnjali u njegovu važnost za momčad, aludirajući da se njegova vrijednost, poput soli, najbolje osjeti tek kada ga nema na terenu.

Ova objava samo je nastavak sage koja je započela uoči same utakmice. Tada je Iris Livaja podigla prašinu još direktnijom porukom na svom Instagram profilu: "Ne zaborave te, samo te malo sklone, dok im opet ne zatrebaš." Ta je rečenica odjeknula kao nedvosmislena kritika na račun trenera Gonzala Garcije. Upravo je španjolski stručnjak u prethodnim tjednima ostavio Livaju na klupi u dvije ključne utakmice, pokušavajući dokazati da momčad može funkcionirati i bez svoje prve zvijezde.

Foto: Screenshot Instagram

Trenerova odluka da kapetana ostavi na klupi u četvrtfinalu Kupa protiv Rijeke, kao i u derbiju s Dinamom, pokazala se katastrofalnom. Hajduk je obje utakmice izgubio, čime je Garcijin eksperiment dokazivanja neovisnosti o Livaji neslavno propao. Zbog toga je povratak kapetana u početnu postavu protiv Lokomotive bio pod posebnim povećalom, a on je na pritisak odgovorio na najbolji mogući način. Već u 22. minuti zabio je za vodstvo, a kasnije upisao i asistenciju za Antu Rebića, zapečativši pobjedu i još jednom potvrdivši svoj status ključnog igrača splitske momčadi.

Da napetosti na relaciji s trenerom i dalje postoje, dao je naslutiti i sam Livaja nakon utakmice, izjavivši kako on i Garcia "različito vide nogomet". Dodatnu neizvjesnost unio je i komentarom o svom ugovoru, rekavši da se "već tri puta sve dogovorio" i da je sada potez na klubu.
Ključne riječi
HNL Poljud Marko Livaja Iris Livaja

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
09:55 16.03.2026.

Da Livaja ne zna igrati nogomet, vjerojatno bi prodavao krumpire na placu. Takvu facu ima.

LO
Lojzek1967
09:47 16.03.2026.

Kaj ona nije u ustanovi za palijativnu skrb?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!