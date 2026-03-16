Iris Livaja novom objavom uzburkala duhove oko Poljuda: 'Mužu moj...'

"Sol nije na jelovniku, ali kad je nema, osjeti se. Mužu moj, sretan ti 100-ti", poručila je Iris Livaja nakon važne pobjede Hajduka nad Lokomotivom od 2:1 u nedjelju. Objava, popraćena fotografijom s poljudskih tribina, stigla je nedugo nakon što je njezin suprug, kapetan Marko Livaja, postigao svoj jubilarni, stoti pogodak u bijelom dresu. Iako naizgled slavljenička, poruka se u navijačkim krugovima brzo protumačila kao još jedna "otrovna strelica" upućena onima koji su sumnjali u njegovu važnost za momčad, aludirajući da se njegova vrijednost, poput soli, najbolje osjeti tek kada ga nema na terenu.

Ova objava samo je nastavak sage koja je započela uoči same utakmice. Tada je Iris Livaja podigla prašinu još direktnijom porukom na svom Instagram profilu: "Ne zaborave te, samo te malo sklone, dok im opet ne zatrebaš." Ta je rečenica odjeknula kao nedvosmislena kritika na račun trenera Gonzala Garcije. Upravo je španjolski stručnjak u prethodnim tjednima ostavio Livaju na klupi u dvije ključne utakmice, pokušavajući dokazati da momčad može funkcionirati i bez svoje prve zvijezde.

Trenerova odluka da kapetana ostavi na klupi u četvrtfinalu Kupa protiv Rijeke, kao i u derbiju s Dinamom, pokazala se katastrofalnom. Hajduk je obje utakmice izgubio, čime je Garcijin eksperiment dokazivanja neovisnosti o Livaji neslavno propao. Zbog toga je povratak kapetana u početnu postavu protiv Lokomotive bio pod posebnim povećalom, a on je na pritisak odgovorio na najbolji mogući način. Već u 22. minuti zabio je za vodstvo, a kasnije upisao i asistenciju za Antu Rebića, zapečativši pobjedu i još jednom potvrdivši svoj status ključnog igrača splitske momčadi.

Da napetosti na relaciji s trenerom i dalje postoje, dao je naslutiti i sam Livaja nakon utakmice, izjavivši kako on i Garcia "različito vide nogomet". Dodatnu neizvjesnost unio je i komentarom o svom ugovoru, rekavši da se "već tri puta sve dogovorio" i da je sada potez na klubu.