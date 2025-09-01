Đoković zabrinuo sve pa postao emotivan zbog kćerkice: 'Ne podsjećajte me na to, nije sretna...'

Novak Đoković demonstrirao je još jednom svoju dominaciju osiguravši 14. četvrtfinale na US Openu. U meču osmine finala na stadionu Arthur Ashe, sedmi igrač svijeta svladao je njemačkog kvalifikanta Jan-Lennarda Struffa rezultatom 6-3, 6-3, 6-2 za samo sat i 51 minutu igre. Bila je to Đokovićeva najuvjerljivija izvedba na ovogodišnjem turniru, a ton je postavio već na samom početku, furiozno jurnuvši do vodstva od 4-0 uz dva breaka. Iako je Struff, 144. igrač svijeta koji je na putu do osmine finala izbacio favorite poput Holgera Runea i Francesa Tiafoea, uspio vratiti jedan break, Đoković je mirno priveo prvi set kraju i nastavio u istom ritmu.

Iako je pobjeda bila brza i uvjerljiva, ponovno su se pojavila pitanja o fizičkom stanju 38-godišnjeg tenisača. Đoković, koji igra svoj prvi turnir od polufinala Wimbledona u srpnju, izgledao je umorno u prva dva meča u New Yorku, dok se u trećem kolu borio s ozljedom leđa. Protiv Struffa su znakovi istrošenosti opet bili vidljivi jer je nakon prvog seta pozvao fizioterapeuta zbog problema s vratom, a na kraju drugog seta zatražio je pomoć i zbog desne podlaktice. Ipak, ti ga problemi nisu omeli u igri; nastavio je diktirati tempo s osnovne linije neumoljivim udarcima i potpunom kontrolom meča.

Dominacija srpskog tenisača najbolje se ogleda u statistici. Meč je završio s 33 winnera i impresivnih 12 asova, bez ijedne dvostruke pogreške. Osvojio je 80% poena na prvom servisu, iskoristio 6 od 8 break lopti i spasio jedinu s kojom se suočio. Sam Đoković istaknuo je servis kao ključ uspjeha. "Definitivno pomaže ako dobro servirate. Mislim da sam imao sjajan servis i u prošlom kolu i večeras. Upravo sam vidio statistiku, nadservirao sam jednog od momaka s najviše asova na turniru ove godine, tako da je to sjajan podatak. To mi olakšava život na terenu", izjavio je nakon meča.

Ovom pobjedom Đoković nije samo osigurao svoje 64. Grand Slam četvrtfinale u 80. nastupu, već je postavio i nove rekorde. S 38 godina i 94 dana postao je najstariji igrač u Open eri koji je u jednoj sezoni stigao do četvrtfinala na sva četiri Grand Slam turnira. Ovo je ujedno i deveta sezona u njegovoj karijeri u kojoj mu je to pošlo za rukom, što je također novi rekord. Njegova nevjerojatna dosljednost vidljiva je i u podatku da je od početka 2021. godine stigao do četvrtfinala na 16 od 17 Grand Slamova na kojima je sudjelovao.

U borbi za polufinale Đokovića čeka znatno veći izazov – domaći favorit i četvrti nositelj Taylor Fritz. Amerikanac je posljednja domaća nada i u sjajnoj je formi, stigavši do četvrtfinala treću godinu zaredom. Ipak, povijest međusobnih dvoboja u potpunosti je na strani Đokovića, koji vodi s 10-0, uključujući i pobjedu u četvrtfinalu prošlogodišnjeg ATP turnira u New Yorku. Fritz će se nadati da pred domaćom publikom napokon može prekinuti crni niz.

Meč protiv Fritza imat će i dodatnu osobnu notu za Đokovića, jer se igra na dan rođendana njegove kćeri Tare. Nakon pobjede nad Struffom, otkrio je kako njegova kći nije oduševljena tom činjenicom. "Nije bila baš sretna zbog toga, što ću biti odsutan s rođendanske zabave. Molim vas, nemojte me podsjećati na to", rekao je Đoković uz smijeh. "Pokušat ću pobijediti ako sam već ovdje. Barem ću joj pokušati dati takav poklon. Poslat ću i neke lijepe darove i lijepa iznenađenja za njezinu zabavu", dodao je tenisač, koji svaku pobjedu završava karakterističnom proslavom "sviranja violine" posvećenom upravo svojoj kćeri.