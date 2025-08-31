Ugledni svjetski medij rekao veliku istinu o Novaku Đokoviću, ovo se dijelu Srba neće svidjeti

Dok Novak Đoković na US Openu juri svoju 25. Grand Slam titulu, pažnju javnosti ne privlače samo njegovi nastupi, već i priče koje bi ga mogle ozbiljno pogoditi. Iako je poznat po mentalnoj snazi, španjolski AS piše da je u dijelu srpske javnosti i medija bliskih predsjedniku Aleksandru Vučiću proglašen "izdajnikom" zbog podrške studentskim prosvjedima koji zahtijevaju nove izbore.

Podsjetimo, prosvjedi traju od studenog prošle godine, nakon tragedije u Novom Sadu kada je urušavanje autobusnog stajališta odnijelo 16 života. Đoković je od tada više puta javno stao uz studente – posvetio je pobjedu jednom ozlijeđenom prosvjedniku, nosio majicu s natpisom "Studenti su prvaci" na košarkaškoj utakmici u Beogradu, a na društvenim mrežama poručio: "Srbija ima ogroman potencijal, a njena obrazovana mladost najveća je snaga. Uz vas sam."

Takvi potezi, kao i simbolična slavlja na Wimbledonu koja su se povezivala sa sloganom "Pumpaj", doveli su do toga da ga režimski mediji više ne slave, već etiketiraju kao "beznačajnog sportaša", pišu Španjolci. Ipak, za mnoge u Srbiji i šire Đoković ostaje najveći tenisač u povijesti, s rekordnih 24 Grand Slam titule i izgledima da taj broj uskoro poveća.