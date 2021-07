Đoković šesti put osvojio Wimbledon: Na putu je postati najveći tenisač u povijesti!

Novak Đoković osvojio je šesti naslov u Wimbledonu nakon slavlja protiv devetog tenisača svijeta i sedmog nositelja Mattea Berrettinija iz Italije. Pobijedio je 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3 za tri sata i 24 minute igre. I tradicionalno pojeo komadić trave!

>>> Novak Đoković dao vrijedan poklon majci Dražena Petrovića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za Srbina, uvjerljivo najboljeg tenisača današnjice, ovo je treći Wimbledon zaredom, treći Grand Slam u sezoni i 20. u karijeri - čime se na vječnoj listi izjednačio s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Foto: Reuters

Ujedno, sad je korak do toga da postane prvi u povijesti koji je osvojio sva četiri velika turnira u jednoj godini. Gledajući ukupno, to je uspjela samo Steffi Graf 1988. Uspjehu je te godine pridodala i Olimpijske igre u Seulu. Novak ima priliku i to izjednačiti ukoliko osvoji zlato u Tokiju.

Ali, nije bilo ni najmanje lako, 25-godišnji Talijan pokazao je zašto se našao u finalu pa postao prvi tenisač u svojoj zemlji kojem je to ikad uspjelo. Čvrst u svakom smislu, jak na servisu i fizički moćan, uz visinu od 196 centimetara, zadavao je devet godina starijem protivniku podosta problema. Ne i dovoljno za nešto više od jednog osvojenog seta.

Foto: Reuters

Osvojio ga je odmah na početku meča i krenuo s velikom prednosti u njegov ostatak, ali umjesto da kapitalizira to što ima, pokleknuo je. Ili je Đoković ubacio u brzinu više. Nije se talijanski tenisač ni okrenuo, a već je bilo 4:0 za Đokovića pa 5:1... U konačnici, 4:6 je djelovalo dobro i činilo se da bi Berrettini mogao u trećem setu iznenaditi, ali ponovno je vrlo brzo ostao bez servisa, koji nije vraćao do kraja.

Samo set od maestralnog uspjeha Đoković je dodatno "poletio" i nije ostavio nikakav prostor mladiću pred kojim je sigurno velika karijera. Možda bi bilo napetije da se nije raspao kod 3:3 pa izgubio servis, a potom i kod 3:5 pa u konačnici izgubio 3:6, ali sigurno će učiti iz grešaka. Ujedno, ovo finale mu može biti poticajno za samopouzdanje u nastavku karijere.

A što se Novaka tiče, nema se što reći. Na putu je postati najveći u povijesti, ako to već nije...