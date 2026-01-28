Đoković zagrmio i poslao jasnu poruku kritičarima, ovo se nekima možda i neće svidjeti

Jannik Sinner, Novak Đoković, Carlos Alcaraz i Alexander Zverev polufinalisti su prvog Grand Slama sezone, Australian Opena. Španjolac Alcaraz najuvjerljivije od svih ušao je u polufinale, sa 7:5, 6:2, 6:1 slavio je protiv Australca De Minaura te tako izborio meč protiv Nijemca Zvereva, koji je sa 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3) pobijedio Amerikanca Tiena. Talijan Sinner je sa 6:3, 6:3, 6:4 bio bolji od Amerikanca Sheltona, a za ulazak u finale borit će se protiv Novaka Đokovića, koji je uz dosta sreće prešao preko Lorenza Musettija. Talijan je s lakoćom poveo 2-0 u setovima, no onda je početkom trećeg seta predao zbog ozljede.

– Ne znam što reći, jako mi ga je žao. Bio je puno bolji igrač, nisam imao šanse, dominirao je do trenutka kada se dogodila ozljeda – iskreno je izjavio Đoković, pa dodao:

– Već sam bio na putu kući. Takve se stvari događaju u sportu. I meni se to dogodilo nekoliko puta, ali biti u četvrtfinalu Grand Slama, voditi s dva nula u setovima i imati potpunu kontrolu, to je baš nesreća. Stvarno ne znam što bih dodao, želim mu brz oporavak. On je danas trebao pobijediti, bez ikakve sumnje.

Ovim je mečom Đoković postao tek treći tenisač u povijesti, nakon Jimmyja Connorsa i Rogera Federera, koji je odigrao 1400 mečeva na ATP Touru. Musettijevom predajom ujedno je prestigao Federera i postao samostalni rekorder po broju pobjeda u pojedinačnim mečevima na Australian Openu, a ostvario ih je 103. Također, rekorder je i po broju polufinala na Australian Openu, ovo mu je već 13. plasman među četiri najbolja na Grand Slamu u Melbourneu.

Đokovićevi rekordi su nestvarni, no još ima onih koji te njegove uspjehe nedovoljno cijene. Jedan od takvih je i australski novinar koji je na press-konferenciji razljutio Srbina svojom konstatacijom. Đokoviću je rekao: "Kako se osjećate ponovno u ulozi trećeg tenisača svijeta? U takvoj poziciji autsajdera koji lovi dvojicu najboljih bili ste i na početku karijere, kada ste lovili Federera i Nadala."

– Izgleda kao da mi niste odali poštovanje time što niste spomenuli razdoblje kada sam dominirao na Grand Slamovima, kao da ne cijenite moju prošlost i sve što sam postigao. Ne osjećam se kao da sad jurim Carlosa i Jannika. Dapače, svjestan sam da su u ovom trenutku najbolji na svijetu i da ih je nemoguće uloviti. Roger i Rafa uvijek će biti moji najveći rivali. Poštujem sve što rade Sinner i Alcaraz, a to je prirodan ciklus u sportu. Uvijek dođu mladi, bolji tenisači, a mi stariji padamo s godinama. Ne osjećam se kao da ih lovim, ja pišem svoju priču, svoju povijest. S aspekta rezultata, želim ući u finale na svakom turniru, pogotovo na Grand Slamovima, jer oni su jedan od najvećih razloga zašto i dalje igram – rekao je Đoković, pa zaključio:

– Jesu li bolji od mene? Jesu, na fenomenalnom su nivou. Ali to ne znači da izlazim na teren s bijelom zastavom, pa to neću učiniti ni u sutrašnjem polufinalu protiv Sinnera.