Đoković pobijesnio zbog novinara pa mu spremio brutalan odgovor: Sramota je koliko me omalovažavate

Jannik Sinner, Novak Đoković, Carlos Alcaraz i Alexander Zverev polufinalisti su prvog Grand Slama sezone, Australian Opena. Španjolac Alcaraz najuvjerljivije od svih ušao je u polufinale, sa 7:5, 6:2, 6:1 slavio je protiv Australca De Minaura te tako izborio meč protiv Nijemca Zvereva, koji je sa 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3) pobijedio Amerikanca Tiena.

Talijan Sinner je sa 6:3, 6:3, 6:4 bio bolji od Amerikanca Sheltona, a za ulazak u finale borit će se protiv Novak Đokovića, koji je uz dosta sreće prešao preko Lorenza Musettija. Talijan je lakoćom poveo s 2-0 u setovima, no onda je početkom trećeg seta predao zbog ozljede.

- Ne znam što reći, jako mi ga je žao, bio je puno bolji igrač - izjavio je Đoković, pa dodao:

- Već sam bio na putu kući. Takve se stvari događaju u sportu. I meni se to dogodilo nekoliko puta, ali biti u četvrtfinalu Grand Slama, voditi s dva nula u setovima i imati potpunu kontrolu, to je baš nesretno. Stvarno ne znam što bih dodao, želim mu brz oporavak. On je danas trebao pobijediti, bez ikakve sumnje.

Ovim je mečom Đoković postao tek treći tenisač u povijesti, nakon Jimmyja Connorsa i Rogera Federera, koji je odigrao 1400 mečeva na ATP Touru. Musettijevom predajom ujedno je prestigao Federera i postao samostalni rekorder po broju pobjeda u pojedinačnim mečevima na Australian Openu, sa 103 pobjede. Također, rekorder je i po broju polufinala na Australian Openu, ovo mu je već 13. plasman među četiri najbolja na Grand Slamu u Melbourneu.

Đokovićevi rekordi su nestvarni, no još ima onih koji te njegove uspjehe nedovoljno cijene. Jedan od takvih je i australski novinar koji je razljutio Srbina konstatacijom na press-konferenciji. Đokoviću je rekao: "Kako se osjećate ponovno u ulozi trećeg tenisača svijeta. U takvoj situaciji autsajdera koji lovi dvojicu najboljih ste bili i u početku karijere, kada ste lovili Federera i Nadala".

- Djeluje kao da mi niste ukazali poštovanje time što niste spomenuli period kada sam ja dominirao na Grand Slamovima. Sramota je kako neki podcjenjuju moje uspjehe u karijeri. Ne osjećam se kao da jurim Carlosa i Jannika. Dapače, svjestan sam da su u ovom trenutku najbolji na svijetu. Roger i Rafa uvijek će biti moji najveći rivali. Poštujem sve što rade Sinner i Alcaraz, a to je prirodan ciklus u sportu. UVijek dođu mladi, bolji tenisači, a mi stariji padamo s godinama. Ja se ne osjećam kao da njih jurim, ja pišem svoju priču, svoju povijest. S aspekta rezultata, želim ući u finale na svakom turniru, pogotovo na Grand Slamovima, jer oni su jedan od najvećih razloga zašto i dalje igram - rekao je Đoković, pa zaključio:

- Jesu li bolji od mene? Jesu, na fenomenalnom su nivou. Ali to ne znači da izlazim na teren s bijelom zastavom. Neću niti u sutrašnjem polufinalu protiv Sinnera.