U finalu dvojica "mučenika", Đoković povraćao a Alcaraz se borio s grčevima

U nedjeljnom muškom pojedinačnom finalu Australian Opena igrat će Carlos Alcaraz i Novak Đoković. Španjolcu će to biti prvi finale u karijeri na ovom Grand Slam turniru a njegovu suparniku prilika da po 11. put osvoji, konkretno ovaj, jedan od četiri najveća turnira u godini.

Alcaraz je nakon velike borbe nadjačao Nijemca Zvereva - 6:4, 6:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5 - dok je Đoković uspio okrenuti meč protiv branitelja naslova, dvostrukog pobjednika. Janika Sinnera - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Prvorangiranom igraču svijeta trebalo je čak pet sati i 27 minuta da slomi otpor Aleksandera Zvereva koji je, kako je meč odmicao, izgledao kao netko tko je bliže pobjedi. No, onda je Alcaraz iskazao svu svoju sposobnost preživljavanja. Istovremeno, Nijemac nije uspio staviti točku na "i" iako je u petom setu servirao za meč. Osim toga, u drugom setu je imao 5:3 i servis no ni to nije iskoristio pa je zato i jasno zašto, unutar svoja 24 osvojena turnira, nema barem jedan Grand Slam.

- Na 5:4 u petom više se nisam mogao osloniti na svoj servis. Ostavio sam na terenu sve što imam - kazao je Zverev koji za sobom ima tri Grand Slam finala iz kojih je izlazio kao nezadovoljniji sudionik.

S obzirom na neiskorištene prilike i za ovaj poraz će mu trebati vremena da ga svari. Baš kao što će Alcarazu trebati vremena kako je, uz tjelesne probleme koje je imao, uspio preokrenuti ovaj meč.

A dogodilo se to da su ga u prvom dijelu meča počeli hvatati grčevi pa je tražio medicinsku intervenciju. I to je došlo do proturječne odluke srpske sutkinje Marine Veljović koja je dozvolila Alcarazu medicinski time-out iako pravilo kaže da se on ne odobrava za grčeve i da je u tom slučaju i masaža nedozvoljena. A da su bili grčevi svojevrsni dokaz je i to što je Alcarazu bio sok od kiselih krastavaca koji se zbog svog elektrolitskog sastava (natrij, kalij, magnezij) koristi za brzo ublažavanje grčeva u mišićima.

Naljutilo je to Zvereva koji je na koncu ipak sportski podnio poraz protiv suparnika koji je ovako pojasnio svoj preokret:

- Uvijek kažem da moram vjerovati u sebe bez obzira kroz što prolazim. Imao sam problema usred trećeg seta no bio sam u takvim situacijama i prije i znao sam da moram biti strpljiv i da ću imati svoje prilike. Uostalom, kod mene odustajanje nije opcija čak i ako je u pitanju fizički jedan od najzahtjevnijih mečeva koje sam ikad odigrao.

Premda su početkom tog maratonskog dvoboja obojica igrača uživala podjednake simpatije mnoštva na Stadionu Rod Laver, kako je meč odmicao Alcaraz je uživao sve veću podršku s tribina.

- Ja ne bih dobio ovaj meč da me publika nije tako podržavala. Bio je pritisak igrati ispred vas no hvala vam za način na koji ste me vratili u meč.

Nakon tog epskog meča, kakav dugo nije viđen, za zapitati se je može li se Alcaraz oporaviti za 48 sati i biti posve fit za priliku da postane najmlađi tenisač u povijesti koji je osvojio sva četiri Grand Slam turnira. Zapitao se to i sedmerostruki Grand Slam pobjednik (trostruki u Melbourneu) Mats Wilander, inače stručni komentator Eurosporta.

- Ne znam može li se Carlos oporaviti za tako krakto vrijeme nakon takvog maratonskog meča na tvrdoj podlozi. Jedan njegov finale na Roland Garrosu trajao je pet sati i 29 minuta no lakše je to na zemlji, jer je to mekša podloga, a i to mu je bio posljednji meč na turniru pa se nije trebao oporavljati za sljedeći.

A još veća enigma jest kako će se za finale oporaviti Novak Đoković koji je tijekom drugog seta povraćao u ručnik nakon čega je, na pauzi između dionica, otišao i do toaleta.

No, sve to nije spriječilo velikog šampiona da uđe u svoj 38. Grand Slam finale u karijeri. I da izbori priliku da po 11. put osvoji Australian Open ali i svoj 25. Grand Slam turnir. Đoković je u ovom meču spasio 16 break-lopti, tri u petom setu kod svog vodstva 4:3, pa je taj gem i dobio. Nakon što je Sinner smanjio na 5:4, Nole je iskoristio svoju treću meč loptu i svoju publiku, srpsku dijasporu u Australiji, doveo do ekstaze.

Premda je na kladionicama blagi favorit bio Sinner, koji je dobio posljednjih pet međusobnih dvoboja, kladiti se protiv velikog šampiona kakav je Đoković nikad nije pametna ideja. Bez obzira što ga u finalu nekog Grand Slam turnira nije bilo godinu i pol dana i Wimbledona 2024. kada je izgubio upravo od Carlosa Alcaraza i to u tri seta.

- Nakon prvog polufinala Carlos mi se ispričao što se njegov meč odužio misleći valjda da ja kao stari čovjek moram ranije u krevet. Nadam se da mi je ostalo dovoljno goriva da se održim u ravnoteži pa neka Bog odluči pobjednika - kazao je Đoković.