ČEKA JE RUSKINJA

Donna Vekić do polufinala u Manili bez izgubljenog seta

Donna Vekić
Danijel Lijović
VL
Autor
Hina
29.01.2026.
u 20:40

U polufinalu će Vekić igrati protiv Ruskinje Tatjane Prozorove, trenutačno 174. tenisačice na svijetu te će pokušati nastaviti pobjednički niz koji bi trebao pomoći u potrazi za izgubljenom formom.

Hrvatska tenisačica Donna Vekića plasirala se u polufinale WTA 125 Challenger turnira u Manili, glavnom gradu Filipina, a do te je faze došla bez izgubljenog seta.

Nakon lakih pobjeda od 6-2, 6-2 protiv Japanke Okamure i 6-1, 6-2 protiv ruske igračice Tkačeve, u četvrtfinalu je sa 6-4, 6-3 bila bolja od Kineskinje Lin Zhu, 164. tenisačice na svijetu.

U prvom setu je Vekić napravila jedan break što joj je bilo dovoljno za 1-0 u setovima, dok je u drugoj dionici ravnopravna borba trajala do 3-3. Do kraja meča Vekić je nanizala tri gema, a pritom je napravila dva breaka za konačno slavlje.

tenis Donna Vekić

