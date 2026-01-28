Naši Portali
FANTASTIČAN POTEZ

Đoković zaradio ovacije i oduševio svijet: Pišu da treba dobiti nagradu za fair-play godine

Australian Open
Hollie Adams/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.01.2026.
u 16:00

Dobio je ovacije s tribina Rod Laver Arene za sjajan potez, a Musetti mu se zahvalio

Novak Đoković je oduševio teniski svijet potezom pred kraj drugog seta u svom meču na Australian Openu. Talijan Musetti je imao 1:0 u setovima te dvije set lopte u drugom setu. Međutim, do toga je došao zahvaljujući Đokovićevom potezu. Đoković je imao udarac na mreži, Musetti je stigao loptu, udario ju je i završila je u autu.

Đoković je zatim prišao sucu i priznao da je dotaknuo loptu ramenom kada je krenula prema autu. Sudac je zbog Đokovićevog priznanja promijenio odluku te umjesto Srbinu, poen dodijelio Talijanu. Od 40:15 za Đokovića rezultat je promijenjen u 30:30.

Dobio je ovacije s tribina Rod Laver Arene za sjajan potez, a Musetti mu se zahvalio. Taj gem je bio presudan i da Đoković nije priznao sucu da je dirao loptu, vjerojatno bi ostao konkurentan u drugom setu. Međutim, on je i u teškoj situaciji postupio sportski i gospodski što je svakako za pohvalu.

Njegov fair-play potez izazvao je oduševljenje na Rod Laver Areni i na društvenim mrežama. 'Ovo je fair play potez godine iako je tek počela', napisali su teniski fanovi.

Dominik Livaković je progutao najveću knedlu u životu: Ponižen je za sva vremena!'
Australian Open tenis Novak Đoković

RO
RogerDaltrey
16:10 28.01.2026.

kapa dolje za taj gest.. al isto tako sto niste napisali da je neki dan kad je pogrijesio backhand umalo nije udario ball-girl loptom? Nole je balkanac - ili ga treba cijeniti takvog kakav je ili ne.. on je barem iskren. a to sto prosjecnom thompsonovcu smeta sto je srbin, to je njihov problem. Nole nikad nista nije rekao protiv hrvatske -

Australian Open
4
VELIKI PREOKRET

Đoković zadao bolan udarac Vučiću. Režim je mislio da ga je utišao, ali dogodilo se suprotno

Dok Novak Đoković u Melbourneu ispisuje povijest jureći dvadeset i petu Grand Slam titulu, najugledniji svjetski sportski list L'Equipe posvetio mu je naslovnicu i tri stranice analize. No, tema nisu bili njegovi sportski uspjesi, već status nepoželjne osobe u vlastitoj domovini, čime je priča o njegovom tihom sukobu s režimom Aleksandra Vučića dobila globalnu pozornost

