Đoković zaradio ovacije i oduševio svijet: Pišu da treba dobiti nagradu za fair-play godine

Novak Đoković je oduševio teniski svijet potezom pred kraj drugog seta u svom meču na Australian Openu. Talijan Musetti je imao 1:0 u setovima te dvije set lopte u drugom setu. Međutim, do toga je došao zahvaljujući Đokovićevom potezu. Đoković je imao udarac na mreži, Musetti je stigao loptu, udario ju je i završila je u autu.

Đoković je zatim prišao sucu i priznao da je dotaknuo loptu ramenom kada je krenula prema autu. Sudac je zbog Đokovićevog priznanja promijenio odluku te umjesto Srbinu, poen dodijelio Talijanu. Od 40:15 za Đokovića rezultat je promijenjen u 30:30.

Dobio je ovacije s tribina Rod Laver Arene za sjajan potez, a Musetti mu se zahvalio. Taj gem je bio presudan i da Đoković nije priznao sucu da je dirao loptu, vjerojatno bi ostao konkurentan u drugom setu. Međutim, on je i u teškoj situaciji postupio sportski i gospodski što je svakako za pohvalu.

Njegov fair-play potez izazvao je oduševljenje na Rod Laver Areni i na društvenim mrežama. 'Ovo je fair play potez godine iako je tek počela', napisali su teniski fanovi.