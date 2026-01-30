Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Big Brother ih prati

Novak Đoković: Žalosno je ovo što nam rade, uskoro će nas možda snimati pod tušem

Exhibition - Juan Martin del Potro v Novak Djokovic
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
1/6
Autor
Dražen Brajdić
30.01.2026.
u 10:41

Ljudi to stavljaju na društvene mreže i komentiraju izvan konteksta na bazi trenutka koji bi trebao biti privatan. Stoga imate osjećaj da vas stalno netko promatra a vidjela sam i da se pokušavaju zumirati mobiteli dok igrači pišu poruke, požalila se Amerikanka Pegula

Među najboljim svjetskim tenisačima i tenisačicama tema tjedna bila je prisutnost kamera u svakom kutku i svakom trenutku njihova boravka na Australian Openu. A njima se Big Brother, koji ih prati, nimalo ne sviđa. 

Nakon što je Coco Gauff glatko izgubila četvrtfinale od Ukrajinke Svitoline, Amerikanka je imala potrebu obračunati se sa svojim "neposlušnim" reketom. Nije to učinila na terenu ali jest prije no što će ući u svlačionicu.

- Htjela sam to učiniti negdje gdje nema kamera ni ne sluteći da će me i ondje snimiti. Ispada da je jedino privatno mjesto na ovom turniru svlačionica.

Na to se požalio i ponajbolji tenisač svih vremena Novak Đoković kazavši:

- Žalosno je da se ne možeš nigdje skloniti i sakriti svoju frustraciju i ljutnju tako da to ne uhvate kamere.

Polufinalistica Jessica Pegula je pak dobro primijetila:

- Ljudi to stavljaju na društvene mreže i komentiraju izvan konteksta na bazi trenutka koji bi trebao biti privatan. Stoga imate osjećaj da vas stalno netko promatra a vidjela sam i da se pokušavaju zumirati mobiteli dok igrači pišu poruke. A to je tako nepotrebno. Ove godine je to ovdje još gore nego lani.

Nakon poraza u četvrtfinalu od kasnije finalistice Ribakine, frustrirana je bila i Iga Swiatek kojoj se jednog dana dogodilo da je zametnula akreditaciju što je na društvenim mrežama pregledano preko 100 tisuća puta:

- Mi igračice i igrači osjećamo se kao da smo u zoološkom vrtu. Ja sam se tako osjećala kada sam zaboravila akreditaciju. Jest, to jest bilo zanimljivo ali ne znam je li nužno bilo i to snimati. Na Roland Garrosu vi imate mjesto gdje se možete sakriti od kamera a ovdje imam osjećaj da me stalno prate.

Priču je zaokružio sarkastičnom primjedbom, u svom stilu, Novak Đoković:

- Iznenađen sam što nas ne snimaju i dok se tuširamo. To je vjerojatno sljedeći korak.

Nakon svega postavlja se pitanje da li teniski fanovi to doista trebaju i da li to i očekuju.

- Ne znam da li oni to očekuju. Oni zacijelo to žele vidjeti no pitanje je da li to i trebaju vidjeti. Ne znam koji je benefit za televizijskog gledatelja kada gleda kako netko, kroz neki dugi hodnik, ide prema svlačionici. Mislim da je to stresno po sportaše i sportašice, naročito u vrijeme društvenih mreža. Mislim da bi igrači i igračice trebaju imati više privatnosti - kazala je bivša tenisačica Barbara Schett, danas stručna komentatorica Eurosporta, s kojom se složila i bivša Grand Slam pobjednica Justine Henin.

A ona je pak rekla da nije sigurna da se stvar može vratiti, recimo, u vrijeme kada je ona igrala i kada takvog pritiska na igračice i igrače nije bilo.

Doduše, tada nije bilo niti zarada kakve su u današnjem tenisu a one su zacijelo generirane i medijskom popraćenošću, bilo putem redovnim televizijskih kanala ili putem društvenih mreža. Zahvaljujući i tome na Australian Openu će ove godine igračima i igračicama biti podijeljeno 75 milijuna američkih dolara pri čemu će pojedinačnim pobjednicima pripasti po 2,8 milijuna USD što je 19 posto više nego lani. A svakome tko je nastupio u glavnom turniru Australian Opena bilo je zajamčeno 100 tisuća američkih dolara koliko su dobili oni koji su ispali u prvom kolu. A čak i oni koji su ispali u prvom kolu kvalifikacija dobili su na račun 27.200 USD.
Ključne riječi
Iga Swiatek Novak Đoković Australian Open tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Australian Open
4
VELIKI PREOKRET

Đoković zadao bolan udarac Vučiću. Režim je mislio da ga je utišao, ali dogodilo se suprotno

Dok Novak Đoković u Melbourneu ispisuje povijest jureći dvadeset i petu Grand Slam titulu, najugledniji svjetski sportski list L'Equipe posvetio mu je naslovnicu i tri stranice analize. No, tema nisu bili njegovi sportski uspjesi, već status nepoželjne osobe u vlastitoj domovini, čime je priča o njegovom tihom sukobu s režimom Aleksandra Vučića dobila globalnu pozornost

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!