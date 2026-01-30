Novak Đoković: Žalosno je ovo što nam rade, uskoro će nas možda snimati pod tušem

Među najboljim svjetskim tenisačima i tenisačicama tema tjedna bila je prisutnost kamera u svakom kutku i svakom trenutku njihova boravka na Australian Openu. A njima se Big Brother, koji ih prati, nimalo ne sviđa.

Nakon što je Coco Gauff glatko izgubila četvrtfinale od Ukrajinke Svitoline, Amerikanka je imala potrebu obračunati se sa svojim "neposlušnim" reketom. Nije to učinila na terenu ali jest prije no što će ući u svlačionicu.

- Htjela sam to učiniti negdje gdje nema kamera ni ne sluteći da će me i ondje snimiti. Ispada da je jedino privatno mjesto na ovom turniru svlačionica.

Na to se požalio i ponajbolji tenisač svih vremena Novak Đoković kazavši:

- Žalosno je da se ne možeš nigdje skloniti i sakriti svoju frustraciju i ljutnju tako da to ne uhvate kamere.

Polufinalistica Jessica Pegula je pak dobro primijetila:

- Ljudi to stavljaju na društvene mreže i komentiraju izvan konteksta na bazi trenutka koji bi trebao biti privatan. Stoga imate osjećaj da vas stalno netko promatra a vidjela sam i da se pokušavaju zumirati mobiteli dok igrači pišu poruke. A to je tako nepotrebno. Ove godine je to ovdje još gore nego lani.

Nakon poraza u četvrtfinalu od kasnije finalistice Ribakine, frustrirana je bila i Iga Swiatek kojoj se jednog dana dogodilo da je zametnula akreditaciju što je na društvenim mrežama pregledano preko 100 tisuća puta:

- Mi igračice i igrači osjećamo se kao da smo u zoološkom vrtu. Ja sam se tako osjećala kada sam zaboravila akreditaciju. Jest, to jest bilo zanimljivo ali ne znam je li nužno bilo i to snimati. Na Roland Garrosu vi imate mjesto gdje se možete sakriti od kamera a ovdje imam osjećaj da me stalno prate.

Priču je zaokružio sarkastičnom primjedbom, u svom stilu, Novak Đoković:

- Iznenađen sam što nas ne snimaju i dok se tuširamo. To je vjerojatno sljedeći korak.

Nakon svega postavlja se pitanje da li teniski fanovi to doista trebaju i da li to i očekuju.

- Ne znam da li oni to očekuju. Oni zacijelo to žele vidjeti no pitanje je da li to i trebaju vidjeti. Ne znam koji je benefit za televizijskog gledatelja kada gleda kako netko, kroz neki dugi hodnik, ide prema svlačionici. Mislim da je to stresno po sportaše i sportašice, naročito u vrijeme društvenih mreža. Mislim da bi igrači i igračice trebaju imati više privatnosti - kazala je bivša tenisačica Barbara Schett, danas stručna komentatorica Eurosporta, s kojom se složila i bivša Grand Slam pobjednica Justine Henin.

A ona je pak rekla da nije sigurna da se stvar može vratiti, recimo, u vrijeme kada je ona igrala i kada takvog pritiska na igračice i igrače nije bilo.

Doduše, tada nije bilo niti zarada kakve su u današnjem tenisu a one su zacijelo generirane i medijskom popraćenošću, bilo putem redovnim televizijskih kanala ili putem društvenih mreža. Zahvaljujući i tome na Australian Openu će ove godine igračima i igračicama biti podijeljeno 75 milijuna američkih dolara pri čemu će pojedinačnim pobjednicima pripasti po 2,8 milijuna USD što je 19 posto više nego lani. A svakome tko je nastupio u glavnom turniru Australian Opena bilo je zajamčeno 100 tisuća američkih dolara koliko su dobili oni koji su ispali u prvom kolu. A čak i oni koji su ispali u prvom kolu kvalifikacija dobili su na račun 27.200 USD.