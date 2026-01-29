Poznati kuhar nudi besplatno kuhati hrvatskim rukometašima: 'Ogorčen sam onime što jedu, ponijet ću i namirnice'

Saša Vukić, popularni kuhar kojega na društvenim mrežama prati stotine tisuća ljudi, ponudio je besplatno kuhati našim rukometašima. Povod za njegov istup bile su fotografije koje su osvanule u medijima na kojima se vidi da je kaubojima na Europskom prvenstvu u Danskoj poslužna hrana s komadićima plastike. Navodno su prije toga tijekom boravka u Švedskoj u hrani pronašli crva.

"Nudim Hrvatskom rukometnom savezu potpuno besplatno kuhanje obroka za naše rukometaše, kamo god putovali. Samo mi u tom gradu moraju osigurati neku osnovnu malu kuhinju, gdje ću kuhati obroke po svim mjerilima struke ali i savjeta nutricionista, komparativno njihovim naporima koja ih očekuju. Sve ostalo potrebno nosim sa sobom, čak i neke namirnice", napisao je Saša Vukić te dodao:

"Kuhar sam po struci i ovaj javni poziv nije "hvatanje" nekih sentimentalnih lajkova jer mi to realno ne treba nakon 10 godina u javnosti, već ogorčenje nakon njihovih objava fotografija "jela" koja niti jedan sportaš nije zaslužio konzumirati. Zaista sam ozbiljan u mojoj ponudi da radim 'pro bono' kada god me i gdje god pozovu."