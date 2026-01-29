Naši Portali
Saša Vukić

Poznati kuhar nudi besplatno kuhati hrvatskim rukometašima: 'Ogorčen sam onime što jedu, ponijet ću i namirnice'

VL
Autor
Marko Pavić
29.01.2026.
u 21:41

"Kuhar sam po struci i ovaj javni poziv nije "hvatanje" nekih sentimentalnih lajkova jer mi to realno ne treba nakon 10 godina u javnosti, već ogorčenje nakon njihovih objava fotografija "jela" koja niti jedan sportaš nije zaslužio konzumirati. Zaista sam ozbiljan u mojoj ponudi da radim 'pro bono' kada god me i gdje god pozovu."

Saša Vukić, popularni kuhar kojega na društvenim mrežama prati stotine tisuća ljudi, ponudio je besplatno kuhati našim rukometašima. Povod za njegov istup bile su fotografije koje su osvanule u medijima na kojima se vidi da je kaubojima na Europskom prvenstvu u Danskoj poslužna hrana s komadićima plastike. Navodno su prije toga tijekom boravka u Švedskoj u hrani pronašli crva.

"Nudim Hrvatskom rukometnom savezu potpuno besplatno kuhanje obroka za naše rukometaše, kamo god putovali. Samo mi u tom gradu moraju osigurati neku osnovnu malu kuhinju, gdje ću kuhati obroke po svim mjerilima struke ali i savjeta nutricionista, komparativno njihovim naporima koja ih očekuju. Sve ostalo potrebno nosim sa sobom, čak i neke namirnice", napisao je Saša Vukić te dodao: 

"Kuhar sam po struci i ovaj javni poziv nije "hvatanje" nekih sentimentalnih lajkova jer mi to realno ne treba nakon 10 godina u javnosti, već ogorčenje nakon njihovih objava fotografija "jela" koja niti jedan sportaš nije zaslužio konzumirati. Zaista sam ozbiljan u mojoj ponudi da radim 'pro bono' kada god me i gdje god pozovu."
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Saša Vukić

PB
pb1520
22:29 29.01.2026.

Marko Paviću, prije par godina su rukometaši rekli da ne žele da ih nazivate kauboji. Zašto opet to radite?????

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

