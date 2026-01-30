Naši Portali
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska krenula po finale Europskog prvenstva protiv opasnih Nijemaca
Legendarni kapetan došao podržati bivše suigrače
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
EP RUKOMET

Domaćin doživio potpuni debakl: Nisu uspjeli doći ni do petog mjesta

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
30.01.2026.
u 16:58

Pobjednički gol za Portugal postigao je Martim Costa u zadnjoj sekundi utakmice

Rukometaši Portugala zauzeli su peto mjesto na ovogodišnjem Europskom prvenstvu nakon što su u petak u Herningu svladali Švedsku sa 36-35 (16-16).

Pobjednički gol za Portugal postigao je Martim Costa u zadnjoj sekundi utakmice, a upravo je Costa i bio najbolji strijelac svoje momčadi s devet golova, dok je Lukas Sandell bio najefikasniji u sastavu Švedske s osam golova.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'

Od 17.45 sati u prvom polufinalu igrat će Hrvatska i Njemačka, dok u drugom polufinalu od 20.30 sati igraju Danska i Island.
Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu
Premium sadržaj
TKO JE HRVATSKI IZBORNIK?

Sigurdsson preselio u Hrvatsku nakon što se zaljubio u jedan grad, a uspješan je poduzetnik koji svira i vozi motor

Dok je početkom 2024. čekao raskid ugovora s japanskim rukometnim savezom kako bi i službeno preuzeo Hrvatsku, Sigurðsson je posjetio Ninčevića u Zadru. Taj posjet pokazao se presudnim. Očaran atmosferom grada, opuštenim načinom života i ljepotom obale, donio je odluku koja je iznenadila mnoge — kupio je stari stan u samom centru grada.

