Domaćin doživio potpuni debakl: Nisu uspjeli doći ni do petog mjesta

Rukometaši Portugala zauzeli su peto mjesto na ovogodišnjem Europskom prvenstvu nakon što su u petak u Herningu svladali Švedsku sa 36-35 (16-16).

Pobjednički gol za Portugal postigao je Martim Costa u zadnjoj sekundi utakmice, a upravo je Costa i bio najbolji strijelac svoje momčadi s devet golova, dok je Lukas Sandell bio najefikasniji u sastavu Švedske s osam golova.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od 17.45 sati u prvom polufinalu igrat će Hrvatska i Njemačka, dok u drugom polufinalu od 20.30 sati igraju Danska i Island.