Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LOŠ TREND

Hrvatski tenis nema perspektivu u budućnosti: Ovaj podatak je poražavajuć

PIXSELL TOP 100 - 2025
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
29.01.2026.
u 13:45

A nekada smo se i te kako ponosili uspjesima naših mladih tenisača. Po četvorica Hrvata i Hrvatica do sada su bili pobjednici juniorskih Grand Slamova

Približava se kraj prvog teniskog Grand Slama sezone, Australian Opena, u čijoj završnici neće biti hrvatskih predstavnika; ni u seniorskoj, a ni u juniorskoj konkurenciji.

Marin Čilić i s 37 godina pokazao je da se može ravnopravno nositi s bolje rangiranim tenisačima, pa i pobjeđivati ih (Altmaier je 44. na ATP-listi, Marin 70., nap.a.), i to je zapravo bila najbolja vijest koju je hrvatski tenis dobio u Melbourneu.

A što je s mladima? Evo podatka koji bi trebao duboko zabrinuti Hrvatski teniski savez: još od Roland Garrosa 2023. godine hrvatski tenis nema niti jednog pojedinačnog predstavnika u glavnim turnirima  juniorskih Grand Slamova! Preciznije: niti jedan hrvatski junior ili juniorka nije se natjecao za trofej na posljednjih 11 Grand Slam turnira.

A nekada smo se i te kako ponosili uspjesima naših mladih tenisača. Četvorica Hrvata do sada su bili pobjednici juniorskih Grand Slamova: Marin Čilić 2005. i Dino Prižmić 2023. osvojili su Roland Garros, Mili Poljičak (danas 385. na ATP-listi) bio je pobjednik Wimbledona 2022., a Borna Ćorić (123.) slavodobitnik US Opena 2013. godine.

Kod djevojaka Mirjana Lučić bila je 1996. godine juniorska pobjednica US Opena, potom 1997. i Australian Opena, 1998. u Melbourneu je slavila i Jelena Kostanić, 2013. i Ana Konjuh - koja je iste godine osvojila US Open, a 2022. Petra Marčinko osvojila je Australian Open. 
Ključne riječi
tenis Melbourne Hrvati

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!