Hrvatski tenis nema perspektivu u budućnosti: Ovaj podatak je poražavajuć

Približava se kraj prvog teniskog Grand Slama sezone, Australian Opena, u čijoj završnici neće biti hrvatskih predstavnika; ni u seniorskoj, a ni u juniorskoj konkurenciji.

Marin Čilić i s 37 godina pokazao je da se može ravnopravno nositi s bolje rangiranim tenisačima, pa i pobjeđivati ih (Altmaier je 44. na ATP-listi, Marin 70., nap.a.), i to je zapravo bila najbolja vijest koju je hrvatski tenis dobio u Melbourneu.

A što je s mladima? Evo podatka koji bi trebao duboko zabrinuti Hrvatski teniski savez: još od Roland Garrosa 2023. godine hrvatski tenis nema niti jednog pojedinačnog predstavnika u glavnim turnirima juniorskih Grand Slamova! Preciznije: niti jedan hrvatski junior ili juniorka nije se natjecao za trofej na posljednjih 11 Grand Slam turnira.

A nekada smo se i te kako ponosili uspjesima naših mladih tenisača. Četvorica Hrvata do sada su bili pobjednici juniorskih Grand Slamova: Marin Čilić 2005. i Dino Prižmić 2023. osvojili su Roland Garros, Mili Poljičak (danas 385. na ATP-listi) bio je pobjednik Wimbledona 2022., a Borna Ćorić (123.) slavodobitnik US Opena 2013. godine.

Kod djevojaka Mirjana Lučić bila je 1996. godine juniorska pobjednica US Opena, potom 1997. i Australian Opena, 1998. u Melbourneu je slavila i Jelena Kostanić, 2013. i Ana Konjuh - koja je iste godine osvojila US Open, a 2022. Petra Marčinko osvojila je Australian Open.