Đoković: Jesam li jedan od najboljih sportaša u povijesti? Da nisam iz Srbije...

Novak Đoković osvojio je US Open i tako dokazao da je najbolji tenisač u povijesti toga sporta. No, američke novinare zanimalo je može li se ubrojiti među najbolje sportaše koji su ikada nastupali.

- Smatram li se jednim od najvećih sportaša svih vremena? - ponovio je pitanje Novak Đoković, nakon čega je duboko udahnuo.

- Ostavljam vama i drugima da procijenite zaslužujem li biti dio te rasprave. Činjenica je, da nisam iz Srbije, prije mnogo godina bio bih uzdignut u nebesa na sportskom, međunarodnom planu. Posebno u zapadnom svijetu. To je dio mog životnog puta, zahvalan sam što sam iz Srbije, to mi daje snagu i vjeru i to sve čini još slađim i ljepšim i još više me ispunjava - rekao je Đoković.

No, što se tiče tenisa, brojke su neumoljive. Osvojio je u muškoj konkurenciji rekordna 24 Grand Slama (Nadal ima 22, a Federer 20), proveo je najviše tjedana (390) na vrhu ATP ljestvice i porušio još brojne rekorde. Tako da tu nema dileme.