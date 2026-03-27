Šok na Floridi: Tiger Woods ponovno u prometnoj nesreći, vozilo se prevrnulo!

Legendarni američki golfer Tiger Woods ponovno je sudjelovao u prometnoj nesreći, koja se dogodila na Floridi. Prema prvim informacijama lokalnih vlasti, riječ je o sudaru dvaju vozila u kojem se jedno prevrnulo na cesti u području Jupiter Islanda. Tiger Woods bio je među sudionicima nesreće, a okolnosti događaja još se istražuju. Prema dostupnim podacima, jedna osoba nalazi se u stabilnom stanju, dok je druga odbila liječničku pomoć. Zasad nema izvješća o težim ozljedama, a više detalja očekuje se nakon službenog obraćanja nadležnih službi. Ovo je novi incident u nizu prometnih nesreća povezanih s Woodsom, 2021. godine doživio je tešku nesreću u Kaliforniji koja je ozbiljno ugrozila njegovu karijeru i zahtijevala više operacija noge.

Podsjetimo, 50-godišnji Tiger Woods posljednjih godina nastupa ograničeno zbog brojnih zdravstvenih problema, a njegov eventualni povratak na najveće turnire i dalje je neizvjestan. Njegov put započeo je u garaži u Kaliforniji, gdje ga je otac Earl, vijetnamski veteran, stavljao u dječju stolicu kako bi mjesecima gledao svaki njegov zamah. Prije nego što je prohodao, Tiger je oponašao pokret. S dvije godine nastupio je na nacionalnoj televiziji natječući se s komičarom Bobom Hopeom, a s tri je odigrao devet rupa s 48 udaraca. Earl Woods nije samo učio sina igrati golf; kovao ga je u psihološkoj vatri. Koristeći tehnike koje je naučio obučavajući specijalne postrojbe, namjerno ga je ometao, vrijeđao i izlagao brutalnom pritisku. "Učio sam ga da bude potpuno svjestan okoline, a istovremeno potpuno fokusiran na zadatak", rekao je Earl. Ta mentalna čvrstina postala je Tigerovo najjače oružje, ali ga je možda i emocionalno izolirala, pripremivši pozornicu za buduće probleme.

Nakon što je kao jedini igrač u povijesti osvojio tri uzastopne amaterske titule prvaka SAD-a, Woods je 1996. godine ušao u svijet profesionalaca i izazvao potres. Već sljedeće godine, kao 21-godišnjak, osvojio je svoj prvi Masters s rekordnih 12 udaraca prednosti, postavši najmlađi pobjednik i prvi golfer afroameričkog ili azijskog podrijetla koji je odjenuo legendarni zeleni sako. To nije bila samo pobjeda; bila je to revolucija. Djeca iz svih dijelova društva počela su sanjati o golfu, a nagradni fondovi i televizijska gledanost eksplodirali su. Njegova pojava na turniru jamčila je spektakl. Svijet nikada nije vidio sportaša koji je spojio takvu snagu, preciznost i mentalnu dominaciju. Bio je nezaustavljiv, a njegova aura pobjednika plašila je suparnike prije nego što bi uopće izveo prvi udarac.

Vrhunac njegove dominacije dogodio se na prijelazu tisućljeća. Godine 2000. osvojio je U.S. Open na Pebble Beachu s nevjerojatnih 15 udaraca prednosti, što se smatra najvećom predstavom u povijesti golfa. Kada je pobjedom na Mastersu 2001. godine postao vlasnik sva četiri najveća svjetska turnira istovremeno, svijet je dobio novi pojam - "Tiger Slam". Do 2008. godine skupio je 14 "major" naslova i činilo se da je samo pitanje vremena kada će srušiti rekord Jacka Nicklausa od 18 titula. Bio je globalna ikona, simbol savršenstva, uzoran sportaš s predivnom obitelji i sponzorskim ugovorima vrijednim stotine milijuna dolara. No, fasada je uskoro počela pucati, a pad koji je uslijedio bio je jednako dramatičan kao i njegov uspon.

Pad s Olimpa

Sve se srušilo u noći nakon Dana zahvalnosti 2009. godine. Bizarna prometna nesreća ispred njegove kuće na Floridi pokrenula je lavinu koja je razotkrila njegov tajni život ispunjen brojnim izvanbračnim aferama. Globalna ikona postala je predmetom poruge, a mediji su ga razapinjali tjednima. U televizijskom obraćanju, koje je pratilo više od 30 milijuna ljudi, priznao je svoje pogreške, govoreći o osjećaju da mu je zbog slave i novca sve dopušteno. Izgubio je suprugu, sponzore i, što je najvažnije, auru nepobjedivosti. Njegov se svijet raspao, a sram i poniženje koje je proživljavao ostavili su dubok psihološki ožiljak. Kako je to bivši boksački prvak George Foreman rekao: "Izgubio je dio sebe i trebalo mu je dugo vremena da ga vrati."

Nakon osobnog sloma uslijedio je i onaj fizički. Godine borbe s ozljedama koljena kulminirale su kroničnim problemima s leđima. Između 2014. i 2017. podvrgnut je četirima operacijama, od kojih je posljednja bila spinalna fuzija - radikalan zahvat koji mu je trebao omogućiti život bez boli, ali je prijetio potpunim krajem karijere. U jednom je trenutku pao ispod 1000. mjesta na svjetskoj ljestvici. Situaciju je dodatno pogoršalo uhićenje 2017. zbog vožnje pod utjecajem lijekova, a snimka dezorijentiranog Woodsa obišla je svijet. Mnogi su vjerovali da je to definitivan kraj. Sam je priznao da je u najmračnijim danima sumnjao hoće li ikada više moći normalno hodati, a kamoli igrati golf na najvišoj razini.

Povratak koji je nadahnuo svijet

A onda se dogodilo čudo. Nakon uspješnog oporavka od operacije, Woods se polako vraćao. Pobjeda na Tour Championshipu 2018. godine, prva nakon pet godina, nagovijestila je povratak, ali nitko nije bio spreman za ono što će se dogoditi u travnju 2019. Na Mastersu, 11 godina nakon svoje posljednje "major" pobjede i nakon svih skandala i operacija, Tiger Woods je ponovno pobijedio. Slika na kojoj grli svoju djecu, Sama i Charlieja, na istom mjestu gdje je 22 godine ranije grlio svog oca, postala je jedan od najemotivnijih trenutaka u povijesti sporta. To nije bio samo povratak golfera; bio je to povratak čovjeka koji je pronašao iskupljenje pred očima cijelog svijeta. Iste godine tadašnji predsjednik Donald Trump dodijelio mu je Predsjedničku medalju slobode, a pobjedom na Zozo Championshipu izjednačio je rekord Sama Sneada od 82 pobjede na PGA Touru.

Kada se činilo da je priča dobila sretan kraj, sudbina je zadala još jedan udarac. U veljači 2021. doživio je tešku prometnu nesreću u Kaliforniji u kojoj je zadobio višestruke prijelome desne noge. Liječnici su razmatrali amputaciju, no uslijedio je još jedan bolan i dug oporavak. Iako je njegova karijera kao stalnog natjecatelja završena, Woods i dalje igra nekoliko turnira godišnje, prkoseći svim liječničkim prognozama. Nedavno je potvrdio vezu s Vanessom Trump, a kroz svoju TGL ligu, koju je pokrenuo s Roryjem McIlroyem, nastoji približiti golf novim generacijama. Njegov sin Charlie također pokazuje veliki talent za golf, a njihovi zajednički nastupi na obiteljskim turnirima privlače ogromnu pažnju.