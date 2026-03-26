ZAVRŠNICA U MIAMIJU

Sabalenka protiv Ribakine u polufinalu, Fils spasio četiri meč-lopte

Tennis: Miami Open
Mike Frey/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
26.03.2026.
u 08:40

Dvije trenutačno najbolje tenisačice svijeta, Arina Sabalenka i Jelena Ribakina sastat će se u polufinalu WTA 1000 turnira u Miamiju, a bit će to njihov već treći ovogodišnji dvoboj

Nakon što je Ribakina u četvrtfinalu preokretom sa 2-6, 6-3, 6-4 nadigrala Jessicu Pegulu, Sabaenka je u svom četvrtfinalnom susretu bila uvjerljiva sa 6-4, 6-4 protiv Hailey Baptiste.

Sabalenka i Ribakina sastale su se ove godine već u dva velika finala, krajem siječnja je u završnom dvoboju Australian Opena slavila Ribakina, dok je prije 12 dana u finalu WTA 1000 turnira u Indian Wellsu pobijedila Sabalenka koja je u tom dvoboju spasila i meč-loptu suparnice.

Nakon trijumfa u Indian Wellsu, Sabalenka je u lovu na takozvani "sunshine double", odnosno spajanje naslova na dva američka WTA 1000 turnira, a usto u Miamiju i brani naslov pobjednice, dok će se Ribakina pokušati plasirati u svoj treći finale u Miamiju, nakon 2023. i 2024. godine kada je gubila od Petre Kvitove i Danielle Collins. Još ranije su se u polufinale plasirale Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova.

Prvi polufinalni par na ATP "masters 1000" turniru u Miamiju čine Čeh Jiri Lehečka i Francuz Arthur Fils. Lehečka je u četvrtfinalu svladao najveće iznenađenje turnira, Španjolca Martina Landalucea, do ovog turnira 151. igrača svijeta, sa 7-6 (1), 7-5, dok je Fils, kojega odnedavno vodi Goran Ivanišević, nakon dva sata i 47 minuta igre pobijedio Amerikanca Tommyja Paula sa 6-7 (3), 7-6 (4), 7-6 (6). Bio je to dvoboj u kojem niti jedan igrač nije izgubio gem na svoj početni udarac, a u "tie-breaku" trećeg seta Fils je spasio četiri vezane meč-lopte Paula te od 2-6 sa šest uzastopnih osvojenih poena stigao do trijumfa 8-6.

U preostala dva četvrtfinala u četvrtak će igrati Amerikanac Frances Tiafoe i Talijan Jannik Sinner te Nijemac Alexander Zverev i Argentinac Francisco Cerundolo.
tenis Jelena Ribakina Arina Sabalenka

HRVATSKI AS

Goran Ivanišević najavio jedinstven projekt u Splitu: Poznato je što će naša legenda raditi

Sudionici kampa će trenirati u manjim grupama ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninge će voditi Goran Ivanišević sa svojim stručnim timom. Završni spektakl će se održati posljednjeg dana, 29. kolovoza na Prokurativama gdje će biti pokazni meč, koncert i bogati popratni program

