Ivanišević: Sada mogu dati otkaz kod Đokovića, moram na operaciju

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević koji je danas trener Novaka Đokovića prokomentirao je uspjeh srbijanskog tenisača i osvajanje US Opena što mu rekordni 24. Grand Slam naslov.

- O odlasku u mirovinu morate pitati Đokovića, ne mislim da će on stati. On misli da će igrati na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Ne znam što je u njegovoj glavi, on 24 sata razmišlja o tome što bi mogao sve ostvariti. Kada osvoji 25. Grand Slam pitat će se zašto ne i 26. osvojiti? Uvijek gleda da je spreman, uvijek želi više i da sve bude perfektno - rekao je Ivanišević pa se osvrnuo na Đokovića.

- Ovo je jedan od najvećih uspjeha u sportu, ne samo u tenisu. On je pobjednik i motivira se Nadalom i Federerom. Ako mu kažete da ne može, on će vam dokazati da može, čak i kada je ozlijeđen i ne osjeća se dobro. Ne mogu reći da smo svi s Balkana takvi, ali on je najbolji i tako je kako je.

Ivanišević se zatim dotaknuo svoga statusa u Đokovićevu timu.

- Mogu otkaz dati, imam sve s njim. Ne gledam budućnost, moram na operaciju koljena poslije ovoga i što bude, bit će - zaključio je Goran.