ATP 1000

Pavić i Mektić sa svojim parovima izborili drugo kolo Mastersa u Miamiju

Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen
23.03.2026.
u 22:36

Za plasman u četvrtfinale hrvatsko-američki par će igrati protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa

Zagrepčanin Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek plasirali su se u drugo kolo ATP Masters 1000 turnira na tvrdoj podlozi u Miamiju pobijedivši u prvom kolu šeste nositelje Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda sa 6-1, 7-6 (6). 

Andreozzi i Guinard su u Miami došli kao osvojači prvog ovogodišnjeg Masters 1000 naslova u Indian Wellsu.

Za plasman u četvrtfinale hrvatsko-američki par će igrati protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa.

U ponedjeljak su prvu prepreku prošli i branitelji prošlogodišnjeg naslova Mate Pavić i Marcelo Arevalo, a za plasmna u drugo kolo su pobijedili Austrijanca Alexandera Erlera i Amerikanca Roberta Gallowaya sa 6-1, 6-3.

Peti nositelji će za plasman u četvrtfinale morati pobijediti Francuze Sadia Doumbiju i Fabiena Reboula.

HRVATSKI AS

Goran Ivanišević najavio jedinstven projekt u Splitu: Poznato je što će naša legenda raditi

Sudionici kampa će trenirati u manjim grupama ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninge će voditi Goran Ivanišević sa svojim stručnim timom. Završni spektakl će se održati posljednjeg dana, 29. kolovoza na Prokurativama gdje će biti pokazni meč, koncert i bogati popratni program

