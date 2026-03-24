PORAŽEN OD ZVEREVA

Luka Modrić s tribina navijao za Marina Čilića, ali na kraju nije pomoglo

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
Čilićev meč s tribina je pratio i Luka Modrić, koji je uoči okupljanja hrvatske reprezentacije u Orlandu nakratko svratio u Miami. Luka je poznat kao veliki ljubitelj tenisa, a uz to je i krsni je kum Čilićevu drugom sinu.

Hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju od četvrtog igrača svijeta Alexandera Zvereva (6:2, 5:7, 6:4).

Iako je Zverev uvjerljivo otvorio meč i lako osvojio prvi set, Čilić se u drugom vratio u igru. Kod rezultata 5:5 spasio je čak pet break-lopti, a potom u 12. gemu oduzeo servis suparniku i izborio odlučujući set.

Presudan trenutak dogodio se u trećem setu, kada je njemački tenisač napravio break u trećem gemu i tu prednost sačuvao do kraja susreta.

Bio je to njihov deseti međusobni dvoboj i deveta uzastopna pobjeda Zvereva, kojeg u osmini finala čeka Francuz Quentin Halys.

Čilićev meč s tribina je pratio i Luka Modrić, koji je uoči okupljanja hrvatske reprezentacije u Orlandu nakratko svratio u Miami. Luka je poznat kao veliki ljubitelj tenisa, a uz to je i krsni je kum Čilićevu drugom sinu.
Marin Čilić Luka Modrić

HRVATSKI AS

Goran Ivanišević najavio jedinstven projekt u Splitu: Poznato je što će naša legenda raditi

Sudionici kampa će trenirati u manjim grupama ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninge će voditi Goran Ivanišević sa svojim stručnim timom. Završni spektakl će se održati posljednjeg dana, 29. kolovoza na Prokurativama gdje će biti pokazni meč, koncert i bogati popratni program

