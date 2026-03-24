MISTERIJ

Bila je najbolja na svijetu pa nestala s lica zemlje: Nitko ne zna što se događa i gdje se nalazi

BRENDAN MCDERMID/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.03.2026.
u 19:45

Azarenka nije mjesecima davala nikakve izjave, na društvenim mrežama se zadnji put oglasila na Staru godinu, a ni članovi njezinog stručnog stožera ne daju nikakve informacije oko nastavka karijere

Bjeloruska tenisačica Viktorija Azarenka (36) zadnji meč u karijeri odigrala je na US Openu, a otad se nije pojavila ni na jednom turniru, a zadnjih mjeseci je nema niti u javnosti. Očekivalo se da će nastupiti na ovogodišnjem Australian Openu, ali organizatori joj nisu poslali ni očekivanu pozivnicu iako je taj turnir osvajala dvaput.

Azarenka nije mjesecima davala nikakve izjave, na društvenim mrežama se zadnji put oglasila na Staru godinu, a ni članovi njezinog stručnog stožera ne daju nikakve informacije oko nastavka karijere.

Azarenka je propustila Indian Wells i Miami te je trenutačno tek 195. igračica svijeta. Nakon što ostane bez bodova iz Miamija prošle godine, Azarenka bi od ponedjeljka mogla pasti ispod 300. mjesta što je renking koji nije imala skoro 20 godina kada je počinjala profesionalnu karijeru. 

Azarenka je u karijeri osvojila 21 naslov, uključujući dva Australian Opena 2012. i 2013. godine. U prošlom desetljeću bila je jedna od najdominantnijih tenisačica, ali sad je potpuno nejasno zašto je doslovno nestala iz svijeta sporta. 

Avatar barba_arba
barba_arba
20:49 24.03.2026.

Nadan se da če biti uzor Đokanu i da ge više nikad nećemo ni čuti ni viditi.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

HRVATSKI AS

Goran Ivanišević najavio jedinstven projekt u Splitu: Poznato je što će naša legenda raditi

Sudionici kampa će trenirati u manjim grupama ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninge će voditi Goran Ivanišević sa svojim stručnim timom. Završni spektakl će se održati posljednjeg dana, 29. kolovoza na Prokurativama gdje će biti pokazni meč, koncert i bogati popratni program

