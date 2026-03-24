Bila je najbolja na svijetu pa nestala s lica zemlje: Nitko ne zna što se događa i gdje se nalazi

Bjeloruska tenisačica Viktorija Azarenka (36) zadnji meč u karijeri odigrala je na US Openu, a otad se nije pojavila ni na jednom turniru, a zadnjih mjeseci je nema niti u javnosti. Očekivalo se da će nastupiti na ovogodišnjem Australian Openu, ali organizatori joj nisu poslali ni očekivanu pozivnicu iako je taj turnir osvajala dvaput.

Azarenka nije mjesecima davala nikakve izjave, na društvenim mrežama se zadnji put oglasila na Staru godinu, a ni članovi njezinog stručnog stožera ne daju nikakve informacije oko nastavka karijere.

Azarenka je propustila Indian Wells i Miami te je trenutačno tek 195. igračica svijeta. Nakon što ostane bez bodova iz Miamija prošle godine, Azarenka bi od ponedjeljka mogla pasti ispod 300. mjesta što je renking koji nije imala skoro 20 godina kada je počinjala profesionalnu karijeru.

Azarenka je u karijeri osvojila 21 naslov, uključujući dva Australian Opena 2012. i 2013. godine. U prošlom desetljeću bila je jedna od najdominantnijih tenisačica, ali sad je potpuno nejasno zašto je doslovno nestala iz svijeta sporta.