Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK
MASTERS 1000

Pavić i Arevalo bez polufinala Miamija

Madrid: Treći meč polufinala Davisovog kupa, Nikola Mektić i Mate Pavić - Filip Krajinović i Novak Đoković
Sanjin Strukić /PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.03.2026.
u 23:15

Od petih nositelja Pavića i Arevala bolji su sa 6-3, 6-4 bili četvrti nositelji, Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten.

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora neće igrati u polufinalu ATP Masters 1000 turnira kojem je domaćin Miami.

U prvom setu je od 2-2 na 5-2 odjurila finsko-britanska kombinacija i time osigurala vodstvo 1-0 u setovima. U drugoj dionici su stvari krenule nizbrdo po Pavića i Arevala odmah na početku. Suparnici su brzopotezno stekli break prednosti i čuvali ga sve do kraja za pobjedu i proboj u polufinale.

Na turniru je još uvijek drugi hrvatski tenisač, Nikola Mektić te njegov partner Amerikanac Austin Krajicek. U nastavku dana oni će u četvrtfinalu igrati protiv Nizozemca Sandera Arendsa i Australca John-Patricka Smitha.

ATP Miami, četvrtfinale parova:

Harri Heliovaara / Henry Patten (Fin, VB/4) - Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv, Sal/5) 6-3, 6-4
HRVATSKI AS

Goran Ivanišević najavio jedinstven projekt u Splitu: Poznato je što će naša legenda raditi

Sudionici kampa će trenirati u manjim grupama ovisno o dobi i razini igre. Program uključuje sveobuhvatan pristup razvoju igrača s naglaskom na tehničko-taktičke elemente, kondicijsku pripremu i mentalnu snagu. Treninge će voditi Goran Ivanišević sa svojim stručnim timom. Završni spektakl će se održati posljednjeg dana, 29. kolovoza na Prokurativama gdje će biti pokazni meč, koncert i bogati popratni program

