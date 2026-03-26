Obilna kiša odgodila mečeve u Dubrovniku

Velika južina s kišom uzrokovala je odgodu svih današnjih mečeva na teniskom turniru WTA Dubrovnik Open, uključujući i mečeve hrvatskih igračica – Lucije Ćirić Bagarić i Ane Konjuh u polufinalu parova te Tene Lukas u pojedinačnoj konkurenciji.

Meč su uspjele završiti samo Ukrajinka Anhelina Kalinina i Talijanka Nuria Brancaccio, laganom pobjedom Ukrajinke 6-0, 6-2, dok je meč Slovenke Polone Hercog i Njemice Tamare Korpatsch prekinut u trećem setu.

„Zbog obilne kiše morali smo odgoditi sve današnje susrete. Znam da su svi nestrpljivi vidjeti naše hrvatske snage – Luciju i Anu u parovima i Tenu pojedinačno. Vjerujem da će sutra biti bolje vrijeme za pravi spektakl i navijanje. Kišu ne možemo zaustaviti, ali nitko ne može zaustaviti ni strast za igrom i odličnu energiju naših tenisačica. Sutra nastavljamo sa spektaklom u Dubrovniku“, poručio je direktor turnira Feliks Lukas.