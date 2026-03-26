Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WTA Dubrovnik Open

Obilna kiša odgodila mečeve u Dubrovniku

Ana Konjuh ispala u drugom kolu Dohe
yangyuanyong/XINHUA
VL
Autor
Hina
26.03.2026.
u 17:19

Velika južina s kišom uzrokovala je odgodu svih današnjih mečeva na teniskom turniru WTA Dubrovnik Open, uključujući i mečeve hrvatskih igračica – Lucije Ćirić Bagarić i Ane Konjuh u polufinalu parova te Tene Lukas u pojedinačnoj konkurenciji. 

Meč su uspjele završiti samo Ukrajinka Anhelina Kalinina i Talijanka Nuria Brancaccio, laganom  pobjedom Ukrajinke 6-0, 6-2, dok je meč Slovenke Polone Hercog i Njemice Tamare Korpatsch prekinut u trećem setu. 

„Zbog obilne kiše morali smo odgoditi sve današnje susrete. Znam da su svi nestrpljivi vidjeti naše hrvatske snage – Luciju i Anu u parovima i Tenu pojedinačno. Vjerujem da će sutra biti bolje vrijeme za pravi spektakl i navijanje. Kišu ne možemo zaustaviti, ali nitko ne može zaustaviti ni strast za igrom i odličnu energiju naših tenisačica. Sutra nastavljamo sa spektaklom u Dubrovniku“, poručio je direktor turnira Feliks Lukas
Ključne riječi
tenis Dubrovnik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

