Ugledni trener: Vatreni su bili izvrsni, a jedna stvar mi već ide na živce

Nastup hrvatske reprezentacije u Orlandu protiv Kolumbije (2:1) za Večernji list komentirao je naš proslavljeni i ugledni trener Branko Ivanković, i sam nekada izbornik triju reprezentacija, pa nekada i član stožera hrvatske nacionalne momčadi.

– Prije svega, Hrvatska je u Orlandu odigrala jednu vrlo, vrlo ozbiljnu utakmicu protiv selekcije Kolumbije koja mi se jako svidjela, i stoga sam jako zadovoljan kako je reprezentacija igrala. Vrlo kompaktno i odgovorno, u drugom poluvremenu još agresivnije nego u prvom. Da, mogao je rezultat biti i drukčiji, ali mi smo zaslužili pobjedu – kazao je Ivanković.

Što nam je donio povratak sustavu s trojicom u obrani?

– Igra s trojicom u obrani veliki je dobitak. Zašto? Zato što je u reprezentaciji teško uigrati dva sustava igre, osnovni i alternativni, što se u klubu preporučuje, tako da mi sad imamo mogućnost – još i kad se oporavi Gvardiol – igrati i s četvoricom i s trojicom u obrani. Ovaj alternativni sustav daje nam i dodatnu dozu ofenzivnosti, no jasno je da se onda u obrani mogu pojaviti slabosti. Uglavnom, ovo je put da se taj sustav s trojicom još više etablira, a naša igračka širina omogućava nam da sustave mijenjamo i za vrijeme utakmice, kao što je to bilo s Kolumbijom.

Vama bi i dalje osnovni sustav bio onaj s četvoricom u obrani?

– On je još uvijek najsigurniji, već je standardiziran i nema potrebe s njim eksperimentirati. No, naše je zadovoljstvo u tome što se pojavila vrlo dobra alternativa tom sustavu, na koju se očito možemo po potrebi osloniti.

Pašalić nije podbacio

Imamo li doista dovoljno dobra rješenja za sve pozicije u ovom sustavu? Je li na primjer Perišić u njemu žrtvovan kao bek-krilo?

– To sad ovisi o situaciji. Primjerice, kada ganjaš rezultat, a igraš s dvije špice, u Perišiću imaš još jednog odličnog igrača u ofenzivnom dijelu. Važno je kod Perišića ne potrošiti ga na klasičnom lijevom beku, kada su četvorica u liniji, jer u tom sustavu ti si ipak prije svega bek, a onda sve ostalo. Perišić kao wing-bek nije žrtvovan, dapače on je jedan važan dodatak u ofenzivi.

S Perišićeve, lijeve strane obrane nije curilo, koliko se to događalo na desnoj strani gdje je bio Marco Pašalić, još jedan ofenzivni igrač prilagođen bek-krilu? Imamo li tu problem?

– Taj desni wing-bek može biti i Jakić, naravno i Stanišić, i još uvijek mislim da to može biti i Marco Pašalić. Ne bih rekao da je on u obrambenoj fazi podbacio, nego je Marco na svojoj strani imao Luisa Diaza, igrača koji je čudesan, koji sam rješava utakmice. I nije lako biti stalno na vjetrometini protiv tako moćnog igrača svjetske klase, čak je Marco vrlo dobro odigrao u tim okolnostima.

Pobjeda nad Kolumbijom ima i dodatnu težinu u činjenici kako je ostvarena bez Modrića?

– Dalić je napravio tihu i bezbolnu smjenu generacija, i naravno da se mi već moramo pripremati za period u kojemu neće biti Luke. Ali, pokazalo se kako su drugi igrači izvrsno kompenzirali Modrićev izostanak. Osobito je to važno jer smo igrali protiv vrlo jakog suparnika, koji je pobijedio Brazil i Argentinu. Kolumbija mi se zaista jako sviđa. Ja mislim da je Kolumbija u ovom trenutku bolja od Brazila.

Sada kada Hrvatska opet pobjeđuje velike, hoće li uoči Svjetskog prvenstva ponovno rasti očekivanja javnosti i jačati pritisak na Dalićevu momčad?

– Pritisak će uvijek biti prisutan, jer mi smo takvi, ali pritisak je normalan u sportu. Ne vidim u tome neki problem kod naših igrača. Vidio sam i osjetio kod njih veliko samopouzdanje, sigurnost u igri, stoga mislim da pritisak za njih ne može biti negativna pojava, nego naprotiv čak motivirajući faktor. Nadam se i očekujem da će ove utakmice dati puno "šusa" i krila našim igračima, jer oni pokazuju da mogu dobro igrati protiv najboljih i pobjeđivati ih.

Tko to forsira?

U razdoblju prije Svjetskog prvenstva pojavila se i tema izbornikova ugovora? Je li to opterećujuće za reprezentaciju?

– Ne znam zašto je to tema, meni to ide na živce. Pa to nije najbitnija stvar uoči SP-a! Pitanje je tko to forsira i zašto, koji su to motivi da Dalićev ugovor postane glavna tema umjesto da se diskutira kakav je Baturina, kakav će biti Modrić, kada će se oporaviti Gvardiol... Ta tema oko ugovora u ovom je trenutku nepotrebna. Dalić je svojim rezultatima zaslužio da se oko toga uopće ne postavlja pitanje, nego da se njemu prepusti odluka oko njegove budućnosti, onda kada on bude smatrao da je trenutak za to. Uglavnom, fokus javnosti treba biti na druge stvari, a ne na Dalićev ugovor – zaključio je Ivanković.