Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAVID GOFFIN

Legendarni tenisač koji je ispisao povijest svoje države na kraju sezone odlazi u mirovinu

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
GO NAKAMURA/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.03.2026.
u 15:30

Profesionalac od 2009. godine dosegao je svoj vrhunac 2017. godine kada je bio sedmi tenisač svijeta. Te je godine stigao do četvrtfinala Wimbledona prije nego što je odigrao ključnu ulogu u plasmanu Belgije u finale Davis Cupa u kojem je izgubila od Francuske. Zatim je stigao do finala ATP finala u Londonu, pobijedivši Rafaela Nadala i Rogera Federera

David Goffin, prvi belgijski igrač koji je ušao među 10 najboljih na svijetu, u petak je objavio da će završiti karijeru na kraju sezone.

"Sve ove godine na najvišoj razini konačno su uzele danak na mom tijelu. Ozljeda koljena koju sam zadobio prošle godine odigrala je odlučujuću ulogu u mojoj odluci da prestanem", izjavio je u videu objavljenom na društvenim mrežama 35-godišnji Goffin.

Profesionalac od 2009. godine dosegao je svoj vrhunac 2017. godine kada je bio sedmi tenisač svijeta. Te je godine stigao do četvrtfinala Wimbledona prije nego što je odigrao ključnu ulogu u plasmanu Belgije u finale Davis Cupa u kojem je izgubila od Francuske. Zatim je stigao do finala ATP finala u Londonu, pobijedivši Rafaela Nadala i Rogera Federera.

U karijeri je osvojio šest ATP naslova i devet izgubljenih finala.

"Dao sam sve za tenis, a ovaj sport mi je dao puno više nego što sam se ikada usudio zamisliti: mečeve, pobjede i poraze, emocije, ljude koji su me pratili tijekom cijelog ovog putovanja... To je ono što moju odluku čini toliko teškom“, rekao je igrač koji je trenutno 156. na ATP ljestvici.

Ključne riječi
Belgija tenis David Goffin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!