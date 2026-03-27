Hrvatski elf: Čak trojica Hrvata zaigrala u prvoj postavi Njemačke!

U talijanskom Caorleu, pred 343 gledatelja, odigrana je prijateljska utakmica nogometnih selekcija U-16 Italija - Njemačka 1:1. Naoko beznačajan pripremni susret, ali iz perspektive hrvatskog nogometa ipak intrigantan: naime, u prvih 11 njemačke reprezentacije zaigrala su čak trojica Hrvata, nogometaša na koje pretendira i Hrvatski nogometni savez: Filip Pavić iz Bayerna, Gabriel Minutillo iz Bayera i Niko Iličević iz Eintrachta.

Osobitu pozornost posljednjih tjedana privlači Filip Pavić, 16-godišnjak koji je nedavno postao najmlađi Bayernov igrač koji je nastupio u Ligi prvaka, čime Njemački nogometni savez suptilno radi pritisak na mladića i njegovu obitelj kako bi mu elf postao trajno opredjeljenje. Istodobno, i HNS u tišini radi na nagovaranju Filipa Pavića kako bi se odlučio za hrvatski dres. Paviću je ovo bio deseti nastup za njemačke selekcije od rujna 2025. godine.

Na popisu njemačkog izbornika momčadi do 16 godina Michaela Prusa nalaze se još dvojica Hrvata, Marko Soldić iz Nürnberga i Roko Ciglar iz Bayerna, no oni u ovoj utakmici nisu nastupili.