Đoković dominira protiv Čilića, ali ova statistika ipak ide našem tenisaču u prilog!

Marin Čilić (33) i Novak Đoković (34) u međusobnom dvoboju će vrlo vjerojatno odlučivati o pobjedniku polufinala Davisova kupa, a u tom slučaju brojke su na strani najboljeg tenisača svijeta. Iako, one ne znače da najbolji hrvatski tenisač nema apsolutno nikakve šanse. Dapače...

Praktički su generacija i susretali su se ukupno 19 puta kroz profesionalnu karijeru, s tim da nisu igrali međusobno od ATP Mastersa u Madridu 2019., kad je Čilić predao. A pravi meč posljednji su put odigrali na ATP finalu u Velikoj Britaniji 2018. U dva seta slavio je Novak Đoković.

Slavio je u 17 od njihovih 19 susreta, slavio je u prvih 14 međusobnih susreta i onda se 2016. u Parizu dogodilo "čudo", Čilić je pobijedio 6:4, 7:6 (2) i prošao u polufinale. Zatim je 2018. pobijedio u Queen'su 2018. 5:7, 7:6 (4), 6:3. Znači, dva meča zaredom.

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA Novak Djokovic (SRB) during his third round match at the 2021 Wimbledon Championships at the AELTC in London, UK on July 2, 2021. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Ne računajući tu predaju prije dvije godine, u posljednjih pet mečeva, Čilić je pobijedio dvaput. Zanimljivo, tih pet posljednjih dvoboja igrala su se na dva dobivena seta, baš kao što će se igrati sad u Davisovu kupu.

Stoga, da se "igramo" brojkama, mogli bismo bez problema dati Marinu 40 posto šanse za pobjedu, što nije malo u ovoj situaciji. Ali, ako gledamo povijest njihovih mečeva i karijere koje su ostvarili, realnije je da je postotak za pobjedu u jednom ovako bitnom trenutku vrlo blizu nule. Ali, nije nula!

Ako odigra kao top 10 igrač, a ne kao 30. na svijetu i Đoković pokaže slabosti koje je pokazivao posljednjih mjeseci, nesvojstvene njemu samome i nesvojstvene prvom igraču svijeta, sve je moguće.

Mnogo "što bi bilo kad bi bilo"... Posebno jer su Hrvatska i Srbija igrale dvaput kroz povijest i svaki put su Srbi slavili. Bilo je 4:1 2010. i 5:0 2015. Nije baš poticajno.

Dvoboj Hrvatske i Srbije počinje sutra od 15 sati, a oko 14 sati bit će poznato tko igra protiv koga...