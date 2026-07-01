Prižmić nakon poraza: Drago mi je da je trava gotova, sad mogu ići dalje na nove turnire

Hrvatski teniski dragulj Dino Prižmić završio je svoj put na ovogodišnjem Wimbledonu porazom u drugom kolu od Félixa Augera-Aliassimea. Iako konačni rezultat 3:0 u setovima sugerira jednostran meč, situacija na terenu bila je bitno drugačija. Prižmić je u razgovoru za Večernji list istaknuo kako je meč bio iznimno težak i neizvjestan, posebno u prvom i trećem setu, gdje je bio vrlo blizu osvajanja seta, imavši i set lopte. Upravo zato ovaj poraz ne doživljava tragično, već kao vrijednu lekciju. "Mislim da je ovo dobro iskustvo za mene jer nemam puno mečeva na travi. Prvi set sam igrao jako dobro, no u tie-breaku sam bio po meni malo pasivan", iskreno je prokomentirao Prižmić.

Analizirajući ključne trenutke meča, mladi Splićanin priznao je kako je u drugom setu na jedan gem jednostavno izgubio koncentraciju, što je iskusniji protivnik odmah osjetio i iskoristio. Takvi padovi, ističe, skupo se plaćaju na ovoj razini tenisa. "Jednostavno sam krenuo malo razmišljati kako trebam igrati odmah, a on to osjeti. Bilo je jako teško. Imao sam i neke prilike u trećem setu, ali stalno mi je nedostajalo malo da prelomim", objasnio je Prižmić, dodavši kako vjeruje da je prvi set, sa svojom gustom završnicom i propuštenom break loptom, bio ključan za daljnji tijek susreta.

Najveći izazov za Prižmića, kako u ovom meču, tako i tijekom cijelog boravka u Londonu, bila je prilagodba na specifične uvjete travnate podloge. Priznaje kako mu nedostaje iskustva koje se stječe isključivo kroz mečeve. "Mislim da mi fali to neko iskustvo na travi koje jednostavno neki igrači dobiju kroz mečeve, a neki nikad ne mogu naći taj balans. Dosta se teže kretati, lopta stalno drugačije skače i dosta je nepredvidivo. Već tjedan dana vodim stalnu borbu i pokušavam naći neku igru", rekao je, opisujući kako na travi prva agresivna lopta često odlučuje poen jer je povratak u pravu poziciju iznimno težak.

Unatoč porazu i borbi s podlogom, Prižmić ostaje pozitivan i s optimizmom gleda na nastavak sezone. Travnati dio sezone, koji mu očito ne leži, sada je iza njega, što mu donosi olakšanje. "Ja iskreno baš ne volim travu i drago mi je da je završila ta moja sezona na travi i da sad mogu ići dalje na nove turnire. Dao sam maksimum, ali danas nije bilo dovoljno. Možda idući put bude", kazao je. Glavni ciljevi do kraja godine vrlo su jasni - ostati zdrav i skupljati iskustvo na velikim turnirima. "Ciljevi su mi da igram dosta velikih turnira i da ostanem zdrav do kraja sezone. To bi bilo dosta pozitivno. Imam još dosta turnira ispred sebe i uglavnom gledam na to pozitivno", zaključio je Prižmić, spreman za nove izazove koji ga čekaju na njemu dražim podlogama.