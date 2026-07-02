VIDEO Đoković nasmijao Wimbledon: Pogledajte kako je 'prestrašio' skupljačicu lopti usred meča

Novak Đoković tijekom meča drugog kola Wimbledona još je jednom pokazao svoj smisao za humor. Dok mu je skupljačica lopti škarama rezala nit koja je visjela s majice, srpski tenisač u šali je odglumio da ga je pritom uštipnula.

Djevojka je u prvi trenutak ostala u šoku, no čim je shvatila da se najbolji tenisač svih vremena samo šali, i sama se nasmijala. Simpatičan trenutak brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Novak pranked the ball girl 😂 pic.twitter.com/p7OKfp6V1M — ESPN (@espn) July 1, 2026

Đoković je tako nastavio svoj pohod na 25. Grand Slam titulu pobijedivši 3-0 u setovima protiv Tsitsipasa, dok ga u 3. kolu očekuje dvoboj s Rinderknechom.