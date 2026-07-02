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POPULARNI 'JOKER'

VIDEO Đoković nasmijao Wimbledon: Pogledajte kako je 'prestrašio' skupljačicu lopti usred meča

Wimbledon
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 12:49

Djevojka je u prvi trenutak ostala u šoku, no čim je shvatila da se najbolji tenisač svih vremena samo šali, i sama se nasmijala

Novak Đoković tijekom meča drugog kola Wimbledona još je jednom pokazao svoj smisao za humor. Dok mu je skupljačica lopti škarama rezala nit koja je visjela s majice, srpski tenisač u šali je odglumio da ga je pritom uštipnula.

Djevojka je u prvi trenutak ostala u šoku, no čim je shvatila da se najbolji tenisač svih vremena samo šali, i sama se nasmijala. Simpatičan trenutak brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Đoković je tako nastavio svoj pohod na 25. Grand Slam titulu pobijedivši 3-0 u setovima protiv Tsitsipasa, dok ga u 3. kolu očekuje dvoboj s Rinderknechom.

Ključne riječi
Wimbledon

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