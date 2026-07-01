Bio je jedan od najvećih talenata, a sada ga Mate Pavić šalje u mirovinu: 'Ovo je moj zadnji Wimbledon, nemam više snage'

Samo četiri godine nakon što je na središnjem terenu Wimbledona igrao finale Grand Slama (izgubio od Novaka Đokovića), jedan od najvećih talenata i najkarizmatičnijih igrača svoje generacije, Nick Kyrgios, slomljeno je priznao da je stigao do kraja puta. Nakon poraza u konkurenciji parova (3:6, 4:6), sjeo je pred novinare i neočekivano ogolio dušu, otkrivši da je iscrpljen i fizički i mentalno te da ozbiljno razmišlja o kraju karijere. Njegov nastup u Londonu, kako je sam rekao, vrlo je vjerojatno bio i njegov posljednji na turniru koji mu je promijenio život i na kojem je igrao svoj najbolji tenis.

Svjestan da se bliži kraj, priznao je da je tijekom posljednjih gemova meča upijao atmosferu. "Definitivno sam pred kraj samo gledao oko sebe i pokušavao sve upiti. Vjerojatno je ovo moj posljednji Wimbledon", rekao je s težinom u glasu. Pred novinarima je pritom izgledao kao da jedva suzdržava suze, a glas mu je pucao. Nešto ranije tijekom meča je u jednom trenutku opsovao suca pa mu poručio "da ga slobodno kazni, da ga nije briga... Sva su ta pravila ionako glupa..." Kasnije je novinarima pojašnjavao da nije mislio na sva pravila u tenisu, nego samo na neka, a da su većina dosta tradicionalno, ali i sasvim u redu...

Australac je priznao kako se više ne može vratiti na razinu na kojoj je bio kada je izazivao najbolje na svijetu za najveće titule. Sjećanje na to finale i dalje mu je živo, ali sadašnjost je bolno drugačija. Sada Kyrgios više ne igra, nego što igra pa usput viši zaradi od revijalnih mečeva poput onog s Arinom Sabalenkom... "To finale na Wimbledonu uvijek će biti jedna od najljepših uspomena moje teniske karijere. No, jednostavno ne vidim kako se mogu vratiti blizu te razine. Govorim to i iz fizičkog i iz mentalnog aspekta. Bilo bi mi se teško vratiti u pun ritam, i činiti sve svaki dan da se možete ponovno natjecati na tim razinama", iskreno je govorio Kyrgios, svjestan da je put od finalista do igrača koji se bori da odigra nekoliko mečeva u nizu postao pretežak.

Svakodnevni stres profesionalnog tenisa i stalna putovanja uzeli su danak, a njegovo tijelo više ne može izdržati napore koje zahtijeva vrhunska razina, iako ima tek 31 godinu. Danas Kyrgios nije želio detaljno pričati koje ga to sve ozbiljne muče, ali je jasno i verbalno i govorom dijela pokazivao da vjeruje kako je došao do kraja profesionalne karijere. A još nije donio odluku koji će to biti posljednji meč, a nije ni siguran hoće li to izdržati još šest mjeseci pa da se oprosti na svom domaćem grand slamu turniru Australian Openu.

Posebno emotivan trenutak dogodio se tijekom samog meča, kada je svom partneru u parovima u meču protiv Mate Pavića i Marcela Arevala, Aleksandru Bubliku, priznao što mu prolazi kroz glavu. "Pri promjeni strana rekao sam Saši: 'Gledaj, ovo je vjerojatno moj posljednji servis gem ikad na Wimbledonu'. Bilo je tu puno emocija, sigurno", otkrio je Kyrgios.

Iako kaže kako bi fizički bio spreman gurati sve "dok mu kotači ne otpadnu", kako se slikovito izrazio, ističe da definitivno ulogu igra i mentalna snaga. Borba s ozljedama, uključujući tešku rekonstrukciju zgloba zbog koje je morao ponovno učiti kako koristiti ruku, ostavila je dubok trag. "Mislim da se ne možete vratiti nakon takvih stvari, a da ne pronađete nešto duboko u sebi. Ali mentalno, to je jako puno. Biti spreman raditi prave stvari svaki dan... Zvijezde se moraju poklopiti da biste bili jedan od najboljih na svijetu. A za mene je trenutačno sve to jednostavno preteško", zaključio je, priznajući da je na životnoj i sportskoj prekretnici.

Kyrgios je svjestan da ga publika voli i da obožavatelji uvijek žele više, ali osjeća da im to više ne može pružiti. Na ovom dvoboju parova s Pavićem i Arevalom na terenu broj 17 bila je gužva tijekom cijelog meča. Zapravo, je riječ i o propustu organizatora jer očigledno bi i na većem stadionu na Wimbledonu napunili tribini jer su brojni gledatelji željeli vidjeti dva jaka karizmatična individualca Kyrgiosa i Bublika u dvoboju protiv specijalista u parovima Pavića i Arevala, koji su jedni od najboljih teniskih parova na svijetu.

"Mislim da navijači žele više od mene, ali srce mi se slama što im to ne mogu pružiti svaki put. Podrška danas na terenu je bila nevjerojatna, osjetio sam to čim sam zakoračio na teren. Ali dođete do te točke, zar ne? Vidim igrače poput Stana Wawrinke koji donose teške odluke i oprašta se od tenisa. Svatko je na svom putu", rekao je, dodajući da je u vrlo čudnoj fazi karijere. "Osjećam da još uvijek udaram lopticu nevjerojatno, ali nešto jednostavno nije tu. Nešto nedostaje."

Iako su ga novinari pitali o mogućem oproštaju na Australian Openu za šest mjeseci, nije mogao dati konačan odgovor. Neizvjesnost je prevelika, a on sam nije siguran ima li više snage i želje za "vožnju s usponima i padovima". Priznao je da nikada nije planirao život nakon tenisa, jer je uvijek osjećao da ima još puno toga za dati. Sada, međutim, nije siguran koliko mu je pojedinačnih mečeva na Grand Slam razini ostalo. Jedno je sigurno, karizmatični Australac koji je često osim svojim velikim talentom izazivao pažnju i brojnim kontroverznim izjavama, nalazi se pred najtežom odlukom u karijeri, a čini se da njegov definitivni oproštaj od profesionalnog tenisa nikad nije bio bliži.