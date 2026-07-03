Đoković dosegao još jedan rekord Federera pa govorio o temi koja čudi tenisače: 'Nakon korone nešto se promijenilo'

Novak Đoković i dalje ispisuje tenisku povijest. U trećem kolu Wimbledona pobijedio je Francuza Arthura Rinderknecha sa 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (4) te izjednačio rekord Rogera Federera po broju pobjeda u pojedinačnim mečevima na Wimbledonu (105). Nakon što je u drugom kolu pružio uvjerljivu izvedbu protiv bivšeg top 10 igrača Stefanosa Tsitsipasa, sedmerostruki osvajač Wimbledona ovaj je put na središnjem terenu imao znatno teži zadatak, ali Srbin je uspio rutinirano završiti meč u svoju korist, unatoč teškom četvrtom setu gdje je konačno u tie breaku tog set uspio ukrotiti Rinderknecha koji se na kraju i srušio na terenu nakon zahtjevnog ključnog poena koji je otišao na Novakovu stranu.

Martina Navratilova, deveterostruka pobjednica u ženskoj konkurenciji, jedina je igračica koja ima više pobjeda u pojedinačnim mečevima na Wimbledonu (120) od Đokovića (105). Pobjeda je također značila da je Đoković izjednačio Federerov rekord od 18 nastupa u četvrtom kolu Wimbledona. Nakon što su mu odmah nakon meča još na centralnom terenu Wimbledona rekli da je dosegnuo Federerovih 105 pobjeda, Đoković se našalio: „Predlažem meč između mene i Rogera za 106! Tko pobijedi, neka uzme rekord. Hajde da to riješimo ovdje i da ga pozovemo,” raspoloženo je dobacio Novak.

Foto: Reuters/Pixsell

„Moći ispisivati povijest na ovom terenu velika je čast i privilegij. To mi je oduvijek bio dječji san. Ne razmišljam previše o tome koliko ih još mogu ostvariti, samo pokušavam pobijediti u svakom pojedinom meču.“ Nešto kasnije na konferenciji za novinare dotaknuo se i tehničkih aspekata igre, primijetivši da su moderne teniske loptice postale sporije, što utječe na učinkovitost bekhend slajsa. Govorio je i o svom odnosu s publikom te posebnoj motivaciji koju crpi iz činjenice da su mu djeca bila na tribinama. Podijelio je i šaljiv trenutak kada je nakon meča izveo plesnu koreografiju za svoju kćer, naglasivši radost i zahvalnost što može igrati na Wimbledonu pred svojom obitelji.

"Sinoć sam razgovarao s kćeri i pokazivala mi je neke plesove tinejdžerskih pop grupa. Pokušali smo uvježbati koreografiju. Jedva čekam doći kući i pitati je kako sam to izveo. Sudeći po njenom izrazu lica, nije bilo baš sjajno", ispričao je Đoković kroz smijeh, dodajući kako su to rijetki i posebni trenuci koje ne uzima zdravo za gotovo.

Foto: Reuters/Pixsell

Njegova djeca, kako kaže, vrlo su glasna tijekom mečeva i daju sve od sebe kako bi podržala oca, a njihov glas često čuje i na terenu. Ta interakcija s najbližima dio je i šireg odnosa koji Đoković njeguje s publikom, svjestan da je tenis danas i dio industrije zabave. Tijekom karijere imao je, kaže, mnogo različitih odnosa s publikom, dobrih i loših, no ponekad je lijepo reagirati na trenutke poput prosidbe na tribinama jer zna da će to ljudi pamtiti...

Novinare je zanimalo je li njegov poznati slice udarac bekhendom i dalje jednako učinkovit kao prije, s obzirom na promjene u tehnologiji i uvjetima na travi. "Zapravo sam u posljednjih 12 mjeseci imao dosta razgovora s igračima i njihovim trenerima na različitim turnirima o lopticama. I svi se slažemo da se, od razdoblja nakon COVID-a, nešto promijenilo u proizvodnji, odnosno u proizvodnim pogonima u Kini koji se koriste za praktički sve velike proizvođače loptica koje koristimo na Touru. Bez sumnje, došlo je do promjene — nešto u materijalu se promijenilo i to je utjecalo na način na koji se loptica danas ponaša. Te loptice koje koristimo na Touru, uključujući i Grand Slam turnire, postale su sporije, i to osjetno sporije u prosjeku u usporedbi s, recimo, razdobljem prije 10 ili 15 godina. To znači da bekhend slajs možda više ne ostaje tako nizak kao što je nekad ostajao. I dalje je učinkovit, bez sumnje, jer se igra na travi i, naravno, podloga se iz dana u dan pogoršava kada se na njoj igra. Zbog toga ima puno nepredvidivih odskoka i, ako možeš igrati neke “chip shot” udarce, kratke slajseve i slično, to je zapravo jako dobra opcija", detaljno je pojasnio svoje gledište Đoković.

Na kraju se osvrnuo i na vlastito fizičko stanje, ističući kako se na Wimbledonu osjeća svježije i s više energije nego na Roland Garrosu, što je i logično s obzirom na to da je zemlja fizički znatno zahtjevnija podloga. Iako se i na travi troši mnogo energije, pogotovo kako turnir odmiče, za sada nema većih problema i osjeća se dobro. U sljedećem kolu Đoković će igrati protiv Romana Safiullina koji je uvjerljivo u tri seta svladao Joao Fonsecu sa 6:3, 6:3, 6:3.