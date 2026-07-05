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TENIS

Novak Đoković ušao u četvrtfinale Wimbledona pa srušio Federerov rekord

Wimbledon
Toby Melville/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.07.2026.
u 19:29

Đoković je većim tijekom dvoboja emitirao veliku nervozu protiv 132. igrača svijeta, koji je nastup u glavnom ždrijebu izborio putem kvalifikacija, izgubio je i treći set, ali je ipak pronašao put do pobjede

Sedmerostruki pobjednik Wimbledona, 39-godišnji srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg izdanja trećeg "grand slama" sezone, on je u dvoboju 4. kola nadigrao Romana Safjulina sa 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3.

Đoković je većim tijekom dvoboja emitirao veliku nervozu protiv 132. igrača svijeta, koji je nastup u glavnom ždrijebu izborio putem kvalifikacija, izgubio je i treći set, ali je ipak pronašao put do pobjede.

Sljedeći Đokovićev protivnik bit će bolji iz ogleda Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea i Španjolca Alejandra Davidovicha.

U turniru tenisačica je Čehinja Karolina Muchova svladala sunarodnjakinju i pobjednicu u All England Clubu prije dvije godine Barboru Krejčikovu sa 7-5, 5-7, 6-3. Sljedeća suparnica bit će joj bolja iz dvoboja prve igračice svijeta Arine Sabalenke i Japanke Naomi Osake.

Ranije u nedjelju je Amerikanka Jessica Pegula u susretu 4. kola nadigrala 18-godišnju sunarodnjakinju Ivu Jović sa 4-6, 6-3, 6-1. Pegula će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz ogleda još jedne Amerikanke Coco Gauff i Švicarke Belinde Benčič

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Ključne riječi
Wimbledon tenis Novak Đoković

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