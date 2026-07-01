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WIMBLEDON

Prižmić pružio jako dobar otpor četvrtom igraču svijeta, ali ostao je bez trećeg kola

French Open
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.07.2026.
u 21:42

Ispadanjem Prižmića Hrvatska je ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji u Wimbledonu ove godine

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se usio plasirati u 3. kolo Wimbledona, bolji od njega je u 2. kolu bio četvrti igrač svijeta i treći nositelj turnira Kanađanin Felix Auger-Aliassime sa 7-6 (2), 6-3, 7-5 nakon dva sata i 40 minuta igre.

Prižmić je protiv Auger-Aliassimea odigrao ravnopravan dvoboj, ali u ključnim je trenucima iskusniji Kanađanin bio umiješniji.

U prvom setu jedinu "break-loptu" imao je Prižmić u šstom gemu, ali u tom poenu nije najbolje reagirao pa je pobjednik odlučen u "tie-breaku". Nakon izjednačenog početka, Prižmić je pogreškom u četvrtom poenu ponudio "mini-break" prednosti Auger-Aliassimeu da bi mu u samoj završnici popustila koncentracija pa je Kanađanin na kraju slavio s uvjerljivih 7-2.

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Jedinu "break-loptu" u drugom setu imao je Auger-Aliassime u osmom gemu, Prižmić je nakon duže izmjene stigao u odličnu poziciju na mreži, ali se odlučio na kratku loptu koju je Kanađnin stigao i preuzeo inicijativu te na kraju osvojio taj ključni poen.

Treći je set odigran pod krovom, a opet je Prižmić prvi imao "break-loptu" kod vodstva 2-1, ali Kanađanin je odlično servirao. Pri rezultatu 5-5 Prižmić je s dva odlična servisa prvo spasio 15-40, ali je onda s dva promašena forhenda izgubio servis. Auger-Aliassime je potom uz podosta muke ipak uspio na svom početnom udarcu okončati meč.

Ispadanjem Prižmića Hrvatska je ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji u Wimbledonu ove godine.
Ključne riječi
Wimbledon Felix Auger-Aliassime Dino Prižmić

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