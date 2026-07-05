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SUSJEDI LJUTI

Srpski mediji bijesni nakon poraza od Hrvatske, spominju sramotnu utakmicu i sudačku krađu

Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.07.2026.
u 20:59

Susjedni mediji nisu ostali bez komentara nakon poraza, a reakcije su negativne u vezi njihovih igrača uz nekoliko zanimljivih naslova. Neki su krivili suce, neki izvedbu igrača, a neki oboje

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Walesu zahvaljujući 3-0 pobjedi protiv Srbije u susretu zadnjeg kola skupine B. Strijelci su bili Lovro Chelfi (9), Dino Godec (70) i Patrice Čović (87-11m).

Hrvatskoj je pomogla i 1-0 pobjeda Ukrajine u drugom susretu jer je tako Hrvatska pretekla Italiju na drugom mjestu ljestvice. Obje su reprezentacije natjecanje u skupini okončale sa po četiri boda i razlikom pogodaka +1, ali Hrvatska je zabila više golova od Italije (4-3 naprema 2-1). Ukrajina je osvojila prvo mjesto s devet bodova, dok je Srbija zadnja bez bodova.

U polufinalu Hrvatsku očekuje susret protiv reprezentacije Španjolske 8. srpnja na stadionu Central Park u Denbighu.

Susjedni mediji nisu ostali bez komentara nakon poraza, a reakcije su negativne u vezi njihovih igrača uz nekoliko zanimljivih naslova. Neki su krivili suce, neki izvedbu igrača, a neki oboje.

- Potop Orlića na EP! Debakl Srbije protiv Hrvatske, vraćamo se kući bez osvojenog boda! Oštećeni smo i za penal..., napisao je Kurir.

- Srbi uvjerljivo izgubili od Hrvata: 'Orlići' završili Euro sa sva tri poraza, nisu mogli protiv komšija i suca, stoji u naslovu Telegrafa.

- Katastrofalne greške suca i težak poraz Srbije od Hrvatske, piše u naslovu B92.

- Uvjerljiv poraz Srbije od Hrvatske: Kraj 'orlića' na Europskom prvenstvu s nulom, nema ni plasmana na SP, piše Mondo.

- Srbija ostala bez Mundijalita u sramotnoj utakmici Europskog prvenstva! Hrvatima pomogao sudac, ali su Orlići stvarno podbacili, objavio je Blic.

Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
Ključne riječi
Europsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Srbija

Komentara 2

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SN
Snv
21:04 05.07.2026.

Dokle vastaski đenosajd nad srpskom nejači ..đe su sad asuši akaši I lord oven ,đe su plavi šlemovi?

DD
Dobar.Dabar
21:02 05.07.2026.

I sto sada? Necu mocu spavati zbog toga.

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