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WIMBLEDON

Đoković lakoćom do trećeg kola: Bivšeg Ivaniševićevog igrača ostavio bez prilike

Wimbledon
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.07.2026.
u 00:00

Tsitsipas je imao tri break šanse u prvom setu, ali nije realizirao niti jednu

Srpski tenisač Novak Đoković vrlo lako se plasirao u treće kolo ovogodišnjeg Wimbledona nakon pobjede 6-3, 6-4, 6-2 protiv grčkog igrača Stefanosa Tsitsipasa u drugom kolu.

Đoković, sedmerostruki osvajač trofeja u All England Clubu, nastavio je potpunu dominaciju protiv Tsitsipasa u karijeri te sada 39-godišnji Đoković ima 13-2 u međusobnim dvobojima.

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U trećem kolu srpski tenisač će igrati protiv Francuza Arthura Rinderknecha koji je ove srijede svladao Amerikanca Martina Damma Jr. sa 6-4, 7-6(1), 6-3.

Tsitsipas je imao tri break šanse u prvom setu, ali nije realizirao niti jednu. Đoković je po jednom oduzimao servis suparniku u uvodna dva seta, dok je u trećoj dionici to napravio dva puta, a tada je već imao shrvanog rivala sa suprotne strane.

U posljednjem gemu dvoboja imao je Tsitsipas još dvije break šanse, ali je i tada ostao nekonkretan. Đoković je napravio četiri breaka iz pet prilika.
Ključne riječi
Goran Ivanišević Wimbledon Stefanos Tsitsipas Novak Đoković

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