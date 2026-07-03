Mektić i Krajicek nakon epske drame u osmini finala: Spasili su šest meč-lopti

Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek su se plasirali u treće kolo turnira parova na grand slamu u Wimbledonu.

Mektić i Krajicek su kao 14. nositelji u drugom kolu u dramatičnom meču nadjačali Bjelorusa Ivan Ljutareviča i Meksikanca Miguela Reyes-Varelenakon više od tri sata igre i čak šest spašenih meč-lopti u super tie-breaku 6-7(5), 7-6(4), 7-6 (12-10).

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Hrvatsko-američka kombinacija je u super tie-breaku gubila s ćak 4-9, pa spasila pet meč lopti, a onda još jednu kod 9-10.

Njihovi sljedeći suparnici bit će bolji iz susreta Bolelli/Vavassori – De Jong/Royer.

Ranije su se i Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali u osminu finala Grand Slam turnira u Wimbledionu.

Njih su dvojica nakon dva sata i četiri minute svladali britanski par kojeg čine David Stevenson i Marcus Willis sa 6-1, 6-7 (4), 6-4.