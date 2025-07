Đoković brutalno iskren: 'Melje te dok ne pukneš!' Srpski as razotkrio tamnu stranu

Novak Đoković, jedan od najuspješnijih tenisača svih vremena, poznat po svojoj mentalnoj čvrstini i nepokolebljivoj fokusiranosti, otvoreno je progovorio o sve izraženijim psihološkim teškoćama koje pogađaju profesionalne sportaše, posebno one mlađe. Tijekom Wimbledona, u iskrenom razgovoru s novinarima, Đoković se osvrnuo na problem sve češće iscrpljenosti i depresije među tenisačima.

"Prvo što mi pada na pamet jesu društvene mreže. One su dio svakodnevice svakog sportaša, kako mladih tako i nas iskusnijih. Svi su stalno online i lako se u tome izgubiti. Ljudi znaju opsesivno pratiti komentare i ono što netko napiše s tipkovnice ili mobitela, a to boli. Nije to nešto nevažno. O tome trebamo ozbiljno razgovarati", istaknuo je Đoković. No, društvene mreže nisu jedini izvor psihičkog pritiska, smatra srpski tenisač. Problemi se često javljaju još dok su sportaši u formativnim godinama.

"Mladi igrači prerano ulaze u svijet profesionalnog sporta, a često prije nego što razviju emocionalnu zrelost i psihološku stabilnost. Kad netko prepozna talent, odmah se stvara pritisak – igraj, igraj, igraj... Uključuju se agenti i razni interesi, a igrač postaje sredstvo za zaradu. To je začarani krug i ako se netko izgubi u svemu tome, to može jako naštetiti njegovoj psihi i kvaliteti života", upozorio je Đoković.

Posebno je naglasio koliko je tenis, kao sport bez timske podrške na terenu, izložen vlastitim zakonima pritiska i iscrpljenosti. "Tenis ima najdužu sezonu. Većina igrača igra od 1. siječnja do kraja studenoga. U drugim sportovima postoje zamjene i klupe, ali u tenisu si sam – nema ‘ne osjećam se dobro, možeš li me zamijeniti na pet minuta?’. Svaki poen i svaki dan su važni. Ako želiš doći do vrha, moraš cijeli život posvetiti tenisu. A to zna biti previše. Većina se u tome izgubi", zaključio je Đoković.