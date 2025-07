Grandiozna najava Marina Čilića razveselit će Hrvatsku: 'Sanjam još jedan Grand Slam naslov'

Prije Wimbledona Marin Čilić morao je trenirati na terenima izvan All England Cluba. Posljednje dvije sezone propale su mu zbog teške ozljede koljena zbog koje je prošao dvije operacije i dugu rehabilitaciju pa mu je i renking dosta bio pao. Lani je početku sezone uz njegovo ime pisalo tek 1044. mjesto na ATP ljestvici, no ove godine se Marin brzo vraćao i napredovao i po ATP ljestvici i to teškim putem - preko Challenger turnira, a prije dva tjedna osvojio je Challenger turnir upravo na travi i to mu je bila sjajna priprema za Wimbledon gdje je prvi puta nakon 2017. godine (kada je igrao finale s Federerom) ušao u drugi tjedan turnira. Danas svi teniski svjetski mediji odaju hvalospjeve Marinu Čiliću i njegovoj odličnoj igri i samopouzdanju s kojim igra. Britance je posve šokirao poraz njihovog miljenika i zvijezde u usponu Jacka Drapera u 2. kolu, Marin ga je razmontirao snažnim udarcima i neumoljivim ritmom za koje Draper nikako nije imao rješenja. Tijekom turnira opet jasno može trenirati na terenima All England Cluba, ali je većinom igrao na vanjskim terenima, no sljedeći tjedan bi trebao dočekati i nastup na jednom od dva najveća stadiona Wimbledona. "Dio sam grupe koja nije nositelj. Osjećao sam se kao u juniorskim danima jer sam morao trenirati preko puta ulice. To mi se prvi puta dogodilo na Wimbledonu u profesionalnoj karijeri", uz smiješak je Marin komentirao novinarima.

Marin gura dalje, zabilježio je i sjajnu pobjedu protiv nezgodnog Španjolca Munara. "Bila je to vrlo dobra pobjeda protiv Munara. On igra malo drugačije od dosta drugih igrača, očekivao sam bitku i stvarno je bila. Prva dva seta svatko je odigrao dobro u svojoj dionici. Morao sam malo podići svoju razinu, dobro sam se vratio u 3. setu, servirao sam dobro i zadržavao sam visoku razinu", analizirao je Čilić meč, a upitao sam ga je li u nekom trenu osjećao i frustracije jer je unatoč njegovim bombama po forhendu Munar često nalazio odgovor i sve uporno vraćao.

"Naravno da nisu lake takve situacije. Najavljivao sam da ću morati malo više raditi nego protiv Drapera, Munar je drugačiji igrač, dosta neugodan, fizički je fantastičan. Vidjeli ste kakvih sjajnih poteza ima, ima odličnu ruku, osjeća igru jako dobro. Očekivao sam da će to biti malo više zemljaški tenis, da će biti duljih izmjena, on jako dobro vraća servis, pokriva cijeli teren. Napravio jesam nekih grešaka, ali u globalu igrao sam pametno i imao sam dobru strategiju kroz cijeli meč i to je funkcioniralo jako dobro."

Marin Cilic.



28 times into the last 16 of a Grand Slam.



First in three years.



What a player. pic.twitter.com/IPQB2i0Ybv — José Morgado (@josemorgado) July 5, 2025

Marin je i dodao da se odlično osjeća na travi Wimbledona, a vjeruje da može i još igrati i još bolje: "Igram dobro, igrao sam 7 mečeva na travi na Challenger turnirima, ovdje 3 meča i jako je dobro kada uspijete imati 10 mečeva na travu, osjećate se bolje i prilagođenije na travi sa svakim mečom. Objektivno moja igra je na dobroj razini, osjećam se dobro na terenu. Igram svaki meč najbolje što mogu, a nikad ne znaš što će biti u sljedećem. Nadam se da mogu podići svoju igru i na još više razine".

Slijedi mu meč u osmini finala protiv Talijana Flavija Cobollija, bit će to dobra prilika Marinu za revanš Talijanu za poraz u Roland Garrosu. "Cobolli je fantastičan igrač, igra odlično i zadnjih 10-12 mjeseci ima fantastičnih pobjeda, osvojio je i Hamburg. Vrlo zasluženo je ušao u drugi tjedan, imao je i fantastičnu i jako laganu pobjedu protiv fantastičnog igrača Mensika. Ni u kojem slučaju neću se opustiti niti razmišljati da je on jednostavniji od ovih protiv kojih sam igrao dosad."

Čilić zasad gleda samo na sljedećeg suparnika, ali pogled na njegovu stranu ždrijeba otkriva zanimljivu listu potencijalnih suparnika u eventualnim završnim kolima Wimbledona. Naime, eventualni susret u četvrtfinalu mogao bi biti protiv sedmerostrukog šampiona Wimbledona Novaka Đokovića, u eventualnom polufinalu bi mogao uslijediti prvi tenisač svijeta Jannik Sinner, a u eventualnom finalu - trenutačno najbolji tenisač u formi Španjolac Carlos Alcaraz...

"Vidio sam njihove mečeve ove godine minimalno na Wimbledonu, u prolazu kad bih imao prije mečeva pogledati. Svi oni igraju u fantastičnoj formi, jako su motivirani, unutra su maksimalno. Novak je isto sjajno pobijedio protiv Kecmanovića. Gledam svoje nastupe i pripremam se za svoje mečeve", poručuje Marin, kojeg ne ometa ni publika koja na vanjskim terenima sjedi jako blizu igrača.

Poznati glavni sudac Mohamed Lahyani morao je u njegovom meču s Munarom raditi prekovremeno, često prozivajući publiku i pozivajući na tišinu. Prije neki dan tišinu meča u jednom trenutku prekinulo je - otvaranje boce šampanjca. "Inače je ovdje publika stvarno okej, publika je fantastična, respektiraju i poštuju igrače baš jako lijepo. Naravno da ima nekad situacija da sudac mora uskočiti, ali ništa da nas je baš zasmetalo. Nije mi se još dogodilo na meču da otvaraju šampanjac, ali navikli smo mi i na to, to su normalne stvari i fokusiramo se na svoju igru."

Strani novinari pitali su Marina gdje bi on sebe postavio uz bok nekim slavnim velikanima svjetskog tenisa, čime su skromnom Marina malo zatekli... "Sebe gdje bih stavio? Pa to je teško, toliko tenisača je ostvarilo velike stvari. Ja sam jako daleko od vrha, puno drugih je igralo nevjerojatno dobro. Sretan sam što imam veliku karijeru, to sam igrao u eri najvećih igrača i da sam uspio osvojiti jedan Grand Slam turnir i sanjam još jedan Grand Slam naslov. Recimo to tako..."

U intervju za Večernji list Ivan Ljubičić je poručio da kako god se dalje odigra Wimbledon da će Marinu ostati zasluženo u pamćenju jer je svima pokazao tko je bio i tko još uvijek je Marin Čilić...

"Dugovao sam prvenstveno sebi da si dam priliku da se vratim. Da je bilo teško - bilo je izrazito teško, morao sam kopati, i iskopao sam bome pošteno da dođem do ovdje. Sada se osjećam fantastično, tijelo mi daje priliku i zašto ne iskoristiti i evo zadnjih nekoliko mjeseci taj napredak ide jako lijepo. Osjećam da se nekako kockice slažu na svoje mjesto i idemo naprijed. Ulazim u svaki meč maksimalno vidjet ćemo dokle ću dogurati", poručuje fokusirani Marin Čilić, vrlo spreman za - drugi tjedan Wimbledona.