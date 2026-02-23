Naši Portali
MOGLI BI BITI PUŠTENI

Pripadnici Torcide priznali krivnju, evo koliko moraju platiti za otkup kazne

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.02.2026.
u 18:33

Kako je za HINA-u potvrdio odvjetnik Mirko Lekić, proteklih tjedan dana odvjetnički tim pripadnika Torcide je pregovarao s pripadnicima Tužiteljstva Tuzlanske županije kako bi se postigla nagodba koja bi uključivala priznanje krivnje uz uvjet da im se dodijeli kazna zatvora od tri mjeseca

Svih četrnaest navijača Hajduka priznalo je u ponedjeljak krivnju te je osuđeno na tri mjeseca zatvora pred Općinskim sudom u Živinicama zbog nedavnog napada na pripadnike navijačke skupine Crvene Zvezde, no mogli bi uskoro biti pušteni iz pritvora nakon što svaki pojedinačno uplati oko 4.500 eura za otkup kazne. 

Kako je za HINA-u potvrdio odvjetnik Mirko Lekić, proteklih tjedan dana odvjetnički tim pripadnika Torcide je pregovarao s pripadnicima Tužiteljstva Tuzlanske županije kako bi se postigla nagodba koja bi uključivala priznanje krivnje uz uvjet da im se dodijeli kazna zatvora od tri mjeseca. U ponedjeljak je o tome održano ročište pred nadležnim Općinskim sudom u Živinicama gdje je potvrđen taj dogovor.

“Sud je prihvatio taj sporazum. Izrekao je kaznu od tri mjeseca zatvora. Njima će biti uračunato ovo vrijeme što su proveli u pritvoru”, rekao je Lekić za HINA-u.

Pripadnici Torcide napali su navijače Crvene Zvezde 24. siječnja nedaleko Zračne luke Tuzla pri čemu je više osoba ozlijeđeno, a među njima bio je i jedan pripadnik policije. Tada je privedeno više od 90 sudionika nereda, a njih 14 zadržano je u pritvoru. Od njih jedanaestorica imaju prebivalište u Hrvatskoj,  trojica u BiH.

Odvjetnik Lekić pojasnio je da će odvjetnici odmah nakon što pismena presuda Općinskog suda bude dostavljena pokrenuti zahtjev za otkupom kazne što je u BiH moguće napraviti ukoliko je izrečena kazna do godinu dana zatvora.
“Nakon što sud to odobri, ide otkup kazne oko 150 maraka (oko 75 eura) po jednome danu i kad uplate taj iznos mogu na slobodu”, izjavio je odvjetnik Lekić. S obzirom da su već proveli mjesec dana u pritvoru, svaki pripadnik Torcide će morati uplatiti po oko 4500 eura kako bi izašli na slobodu.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Crvena zvezda delije Hajduk Torcida

cetnik13
cetnik13
19:12 23.02.2026.

Opet su se kriminalci izvukli ! To je znak da opet mogu raditi šta žele ( Napadati policiju na A1 , u Turskoj raditi nerede gdje umre jedan čovjek do kriminala u susjednoj drđavi ) !

Zgubider..
Zgubider..
19:59 23.02.2026.

"...Pripadnici Torcide priznali krivnju, evo koliko moraju platiti za otkup kazne..."____Šta smo naučili iz svega toga? Naučili smo da huligani mogu samo u Hrvatskoj raditi što žele i radi toga ne snose nikakve sankcije! U Grčkoj ih zatvore, u Bosni ih zatvore i opale po novčaniku, u Sloveniji i u Austriji dobe po glavi, a u Hrvatskoj vlast misli da je demokracija da svatko može raditi što želi...

SY
syckburr10
19:11 23.02.2026.

Čini se da već imate pristup!